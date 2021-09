Stresten Kurtulmak İçin En İyi Oyunlar

Video oyunları, çoğu kişi için stresli hayatlarından uzaklaşmak için en iyi yoldur ancak her video oyunu stresten uzaklaşmaya uygun değildir. Bazı video oyunları insanın stres seviyesinin yükselmesine neden olabilmektedir. Peki, stresten kurtulmak için en iyi oyunlar nelerdir?

Stresten Kurtulmak İçin Oynanabilecek En İyi Oyunlar

Bazı video oyunları stres seviyesinin yükselmesine neden olabiliyorken bazı video oyunları ise stresten uzaklaşmamıza olanak sağlar. Bu yazıda, stresten kurtulmak için 2020 yılında oynayabileceğiniz en iyi video oyunlarını derledik. Listede yer alan oyunlar stres seviyenizin azalmasına yardımcı olabilir.

1. Stardew Valley

Rol yapma oyunu ile çiftçilik oyununun karışımı olan Stardew Valley, kendine has grafiklere sahip. Stardew Valley'de tarlanıza ekinler ekip hasat edebilirsiniz. Yabani otları temizleyrek toprağın daha elverişli olmasını sağlayabilirsiniz. Hayvanlar yetiştirebilir, madencilik yapabilir ve hatta balık tutabilirsiniz.

Oyunda yer alan diğer karakterlere de yardım edebilirsiniz. Oyuncular tarafından yoğun ilgi gören Stardew Valley'de mağazalar gibi keşfedebileceğiniz birçok mekan bulunuyor. Keyifli çiftçilik oyunu PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android platformlarında yer alıyor.

2. Alto's Odyssey

Alto's Odyssey, sahip olduğu başarılı müzikler, kaliteli grafikler ve muhteşem bölüm tasarımları ile stres seviyesinin azalmasına yardımcı olabilir. Sonsuz koşu temasına sahip olan Alto's Odyssey, başarılı oynanış sistemine sahip. Alto's Odyssey, Android, iOS, tvOS, PC ve konsollarda bulunuyor. Sonsuz koşu temasına sahip olan bir video oyunu arıyorsanız Alto's Odyssey'i tercih edebilirsiniz.

3. AER Memories of Old

Forgotten key tarafından geliştirilen macera türündeki AER Memories of Old, kendine has grafiklere sahip. Oyuncular AER Memories of Old'da istediği zaman bir kuşa dönüşerek dünyayı keşfedebilir. Çok başarılı müziklere sahip olan AER Memories of Old'da çok sayıda bulmaca bulunuyor. AER Memories of Old, stres seviyesinin azalmasına yardımcı olabilir.

4. ABZU

Giant Squid tarafından geliştirilen ABZU, çok başarılı bir su altı macera oyunudur. Bir dalgıç olarak su altı maceraya giriş yaptığımız ABZU'da yüzlerce benzersiz canlı türünü keşfedebilirsiniz. 2016 yılında çıkışını gerçekleştiren ABZU, keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. Oyuncular tarafından yoğun ilgi gören ABZU'da okyanusun derinliklerini keşfedebilirsiniz. ABZU, PlayStation 4, PC, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında yer alıyor.

5. Journey

Uçsuz bucaksız çöllerde yolculuğa çıktığımız Journey'de diğer oyuncular ile karşılabiliyoruz. Journey, ilk olarak 2012 yılında PlayStation 3 platformuna çıktı. PlayStation 3 platformunda yoğun ilgi ile karşılaşan Journey, 2015 yılında PlayStation platformunda satışa sunuldu. Thatgamecompany tarafından geliştiirlen Journey, 2019 yılında da PC platformuna çıktı. Journey'in iOS sürümünün de bulunduğunu belirtelim. Journey sahip olduğu muhteşem atmosferi, grafikleri ve farklı oyun yapısı ile dikkat çekiyor.