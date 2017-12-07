Battle Pinball, jetonla oynanan reflekslere dayalı bir arcade oyun olan tiltin farklı bir formda karşımıza çıkarıyor. iOS platformuna özel çıkış yapan oyunda robotlar karşı karşıya geliyor. İster tek başınıza, ister arkadaşlarınızla, isterseniz de yapay zekaya karşı oynayabiliyorsunuz.

iPhone ve iPad’de keyifli oynanış sunan pinball oyununda topu karşı tarafın kolları arasından geçirmek için uğraş veriyorsunuz. Klasik pinballda topun boşluğa düşmemesi için kullandığınız çubukları oyunda gol atmak için kullanıyorsunuz. Yalnız şutu golle süslemek çok kolay değil. Oldukça dar olan sahanın merkez noktasında bulunan dişliler topun doğrudan karşı tarafa gitmesini engelliyor. Hatta bazen kendi kalenize atabiliyorsunuz.

Futbola benzer oynayış sunan tilt oyununun güzel yanı; iki kişilik de oynanabilmesi. Aynı cihaz üzerinden yanınızdaki kişiyle maç yapabiliyorsunuz.