Beat Legend: AVICII, House ve Dance müziği sevdiren İsveçli DJ ve yapımcı Avicii’nin hayranları için özel olarak yapılmış bir mobil oyun. Atari tarafından geliştirilen fütüristik ritim aksiyon oyununda Avicii’nin 15 en büyük hiti eşliğinde uzay yolculuğuna çıkıyorsunuz. Uzay oyunlarını ritim oyunları ile harmanlayan, grafikleriyle de etkileyici bir yapım.

Müzik oyunları seviyor ve ünlü DJ Avicii hayranıysanız bu oyun tam size göre. Avicii’nin en çok dinlenen şarkılarına kendinizi kaptırıp ilerleyebileceğiniz bir oyun. Hey Brother, Levels, Wake Me Up, SOS, The Nights, Without You, Waiting for love, Sunset Jesus, Lonely Together, Heaven, Fades Away, Broken Arrows, Addicted to You, I Could Be the One ve Gonna Love Ya, uzay yolculuğunuzda eşlik edecek parçalar arasında. Oyunda amaç, ritim içerisinde çarpanları biriktirmek, yüksek puanlar almak. Tüm parkularda en iyi dereceye yapmanın tek yolu Avcii’nin müziklerini ezbere bilmek. Ritme ne kadar uyum sağlarsanız o kadar başarılı olursunuz.