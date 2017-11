Become a Legend: Dungeon Quest, zindanlarda hazine arayışında olan bir şövalyenin yerini aldığınız roguelite oyunu. iOS platformunda ilginç şekilde ücretli olarak karşımıza çıkan oyunda hazine ararken zombiler, iskeletler, kan emiciler, canavarlar ve türlü tuzakla karşılaşıyoruz.

Roguelite oyunlarında olduğu gibi bölümler prosedürel olarak rastgele oluşturuluyor. Her zindanda ayrı bir macera bizleri bekliyor. Kılıcımızın tadına bakan her düşman, atlattığımız her tuzak bize güç kazandırıyor. Büyü ve yetenek başta olmak üzere seviye atladıkça kilidini açabildiğimiz çok sayıda öğe mevcut.

Become a Legend: Dungeon Quest Özellikleri: