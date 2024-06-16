Meta Quest 3 Alınır mı? Parasının Hakkını Veriyor mu?

Meta Quest 3, son dönemin en dikkat çeken VR/AR başlıklarından bir tanesi. Hem özellikleri hem de kullanım alanlarıyla oldukça dikkat çekici bir ürün olan Meta Quest 3 pek çok kişinin ilgisini çekmiş durumda. Peki Meta Quest 3 alınır mı? Meta Quest 3 parasının hakkını veriyor mu? Gelin sizler için anlatalım.

Meta Quest 3 Alınır mı?

Oldukça kişisel bir soru olsa da bu yazıyı okuduktan sonra Meta Quest 3 alınır mı alınmaz mı kendiniz karar verebileceksiniz. Tabi öncelikle ürünün fiyatını ve Meta Quest 3 ile neler yapılabileceğini belirtmekte fayda var. Meta Quest 3 şu an Türkiye’de 20.000 TL ile 30.000 TL arası bir fiyattan satılıyor. Peki Meta Quest 3 bu fiyatın karşılığında neler sunuyor? Gelin Meta Quest 3 alınır mı beraber inceleyelim.

Meta Quest 3’e Özel Oyunlar

Meta Quest 3, tıpkı konsollar gibi kendine has oyunlar üretmek isteyen bir marka. Asgard's Wrath 2, The Climb 2, Batman: Arkham Shadow gibi pek çok oyun Meta Quest 3 veya önceki Quest cihazlarında oynanabilen oyunlar. Yani bu oyunları oynamak için Meta Quest cihazlarından birine sahip olmanız gerekli. Batman: Arkham Shadow gibi güncel oyunlar ise sadece Meta Quest 3’te çalışabiliyor.

Eğer sıkı bir oyuncuysanız ve VR oyunlarının benzersiz deneyimlerini tecrübe etmek istiyorsanız Meta Quest 3 satın almalısınız. Meta Quest 3’te oynayacağınız pek çok oyun, size “iyi ki Meta Quest 3” almışım dedirtecek.

Meta Quest 3’e özel olarak geliştirilen oyunların haricinde, pek çok VR oyununu PC üzerinden değil de Meta Quest 3 üzerinden oynamak çok daha iyi sonuçlar veriyor. Örneğin Eleven Table Tennis (masa tenisi oyunu) ve Paradiddle (bateri çalabildiğiniz bir oyun) gibi karma gerçekliği destekleyen yapımlar Meta Quest 3’te sorunsuz bir şekilde, çok düşük gecikme ile çalışabiliyor.

Elbette pek çok oyunu PCVR ile oynamak avantajlı olabilir ancak Meta Quest 3’ün de kendine has özellikleri ve donanımları olduğu için bazı oyunları gerçekten başka bir VR cihazında değil de Meta Quest 3’te oynamak isteyeceksiniz.

Sanal Ekranlar

Meta Quest 3 alınır mı diye soran pek çok kişi kaç ekrana sahip olduğunu düşünsün. Bilgisayarınızda genelde 1, idealde ise 2 monitör olur. Eğer neden birden fazla ekrana ihtiyacınız olabileceğini bilmiyorsanız “Bilgisayarınızda Neden Çoklu Ekran Kullanmalısınız?” isimli yazımıza bir göz atabilirsiniz. Eğer daha fazla ekran kullanmak istiyorsanız ve her bir ekrana binlerce lira ödemek istemiyorsanız Meta Quest 3 bunu size sağlayabilir.

Pek çok Meta Quest 3 uygulaması size çoklu ekran desteği sağlar ve genellikle bu ekranları dilediğiniz gibi büyütüp küçültüp, yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Bu da size çalışmak ya da eğlenmek için sınırsız bir alan oluşturur. Tek bir parmak hareketi ile devasa ekranları bir yerden bir yere sürüklemek ve dinamik bir çalışma alanı oluşturmak için Meta Quest 3 satın alabilirsiniz.

Benzersiz Sinema Deneyimi

Meta Quest 3, 4K destekleyen, son derece gelişmiş lenslere sahiptir ve dilediğiniz filmleri ve dizileri neredeyse sinema kalitesinde sizlere sunabilir. IMAX olmayan, normal bir filmi neredeyse sinema kalitesinde izlemeniz mümkün. Hem de evinizin rahatlığında, hatta yatakta uzanırken bile.

Evinizin salonuna 4K, büyük bir televizyon almak epey masraflı olacaktır. Meta Quest 3 satın alarak tavanınızın tamamını kaplayacak büyüklükte, dilediğiniz filmi oynatabilecek bir cihaza sahip olabilirsiniz. Eğer çok fazla dizi ve film izleyen biriyseniz Meta Quest 3 ile çok daha konforlu ve kaliteli bir seyir deneyimi elde edebilirsiniz.

Sonuç

Eğer VR oyunlarına, yüksek kalitedeki dizi ve filmlere ilginiz varsa, evden çalışıyorsanız Meta Quest 3 sizin için çok iyi bir cihaz olabilir. Dolayısıyla da Meta Quest 3 alınır mı sorusunun yanıtı sizin için çok rahat bir “evet” olabilir. VR oyunları başınızı döndürüp midenizi bulandırıyorsa, evinizin dışında çok fazla vakit geçiriyor ve dizi, film izlemeye vakit bulamıyorsanız Meta Quest 3’ten verim alamayacaksınız demektir.

Meta Quest 3 alınır mı sorusuna yanıt bulmaya çalıştığımız bu yazının sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Meta Quest 3 almayı düşünüyor musunuz? Meta Quest 3’ten beklentileriniz nedir? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.