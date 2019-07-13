BEDAS 186 uygulamasında ihbar, arıza bildirimi ve sayaç işlemleri gibi hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz.
BEDAS 186 uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan elektrik arıza ve ihbar işlemlerini kolayca bildirebilirsiniz.
İstanbul-Avrupa yakasında ikamet eden kullanıcıların faydalanabileceği BEDAS 186 uygulaması, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin resmi mobil uygulaması olarak biliniyor. Abonelerin birçok konu için talep ve ihbar oluşturabileceği uygulamada, sokak aydınlatmalarındaki arızaları anında bildirebiliyor ve ekiplerin yönlendirilmesini sağlayabiliyorsunuz.
Bölgenizde kaçak elektrik kullandığını düşündüğünüz haneleri de ihbar edebileceğiniz BEDAS 186 uygulamasında sayaç açma ve kesme işlemleri için başvuru gerçekleştirebiliyorsunuz. Çeşitli bölgelerdeki planlı ve arıza kaynaklı elektrik kesintilerinden de haberdar olabileceğiniz BEDAS 186 uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Uygulama özellikleri
- Aydınlatma arıza ihbarı
- Kaçak kullanım ihbarı
- Sayaç açma-kesme işlemleri
- Planlı kesintiler
- Soru-cevap bölümü