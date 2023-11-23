Samsung Galaxy M22 Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?
Samsung Galaxy M22 özellikleri neler? 2021 yılında satışa sunulan Samsung Galaxy M22 2023'te satın alınır mı? İşte merak edilen soruların yanıtı!
Samsung Galaxy M22 özellikleri, yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen telefon donanım konusunda neler sunuyor? Galaxy M22 modeli 2023 yılında satın alınır mı? Bu rehberde merak edilen soruları cevaplayacağız.
Samsung Galaxy M22 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,4 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 274 PPI
- İşlemci: MediaTek Helio G80
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 13 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 25W
- Kalınlık: 8,4 mm
- Ağırlık: 186 gram
Samsung Galaxy S23 FE Özellikleri ve Fiyatı
Samsung Galaxy S23 FE özellikleri, Güney Kore merkezli teknoloji devinin piyasaya sürdüğü telefonları kullanmaktan keyif alan çoğu kişi tarafından oldukça merak ediliyordu.
6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy M22, Super AMOLED ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve yaklaşık 274 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 159,9 x 74 x 8,4 mm boyutlarındaki telefon 186 gram ağırlığında.
Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor.
Telefonun ön yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Arka ve ön kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Peki, Samsung Galaxy M22 ne kadar fiyata satılıyor?
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Samsung Galaxy M22 Fiyatı
Samsung Galaxy M22 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü 8 bin 750 TL civarında fiyata satılıyor.
Samsung Galaxy M32 Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından piyasaya sürülen telefonları kullanmak keyif alan pek çok kişi, Samsung Galaxy M32'nin özellikleri neler sorusunun yanıtını merak ediyor.
Samsung Galaxy M22 2023'te Alınır mı?
Uzun süreli kullanım için 2021 yılında satışa sunulan Samsung Galaxy M22 yerine daha güncel bir telefon satın almak daha mantıklıdır. Örneğin 2023 yılında satışa sunulan Samsung Galaxy M34 5G modelini alabilirsiniz.
Tercih edilebilecek telefonlar arasında 8 bin 799 TL civarında fiyata satılan Xiaomi Redmi Note 12, 7 bin 899 TL civarında fiyat etiketine sahip Samsung Galaxy A24, 8 bin 199 TL civarında fiyata satılan vivo Y36 ve daha pek çok model bulunuyor.
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Bu rehberde Samsung Galaxy M22 2023'te satın alınır mı sorusunu yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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