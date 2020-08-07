Big Rig Racing

En havalı kamyonları topla: Modası geçmeyen klasikler veya yarış kamyonları. Koleksiyonuna hangisini ekleyeceğini sen belirle. Kamyonunla stilini göster ve kamyonları çok çeşitli görünüm ve renklerle özelleştir.

Son derece güçlü kamyonların direksiyonuna atlayın, ateşin neşeyle alevlenmesine izin verin ve en hızlı 4x4 offroad canavar araçlarını yarıştırın.

En iyi kamyon oyunu artık daha fazla kamyon, daha fazla parça destekliyor. Devrim niteliğindeki ayar sistemi, arabanızı derinden değiştirmenizi sağlar. Arabanıza beygir gücü ekleyerek performansınızı artırın ve başlangıçta rakiplerinizi yakın.

Vadilerle dolu Amerikan kırsalındaki hızlı yarış ile gözlerinize ziyafet çekin. Canavarını güçlendir.

Gerçek hayatta bir canavar kamyonu sürmek istediniz mi? Hadi denemek için tam zamanı.