Bigbang.io, uzay oyunlarını sevenlerin hoşuna gideceğini düşündüğüm hayatta kalma temelli arcade oyun. Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor, ücretsiz ve de 100MB civarı boyuta sahip.

Diğer .io oyunları gibi sadece multiplayer (çok oyunculu) oynama seçeneği sunan Bigbang.io'da herkes son hayatta kalan olabilmek için mücadele ediyor. Uzayda geçen oyunda herkes astronot. Etrafınızdaki nesneleri toplayarak hayatta kalma sürenizi uzatmaya çalışıyorsunuz. Bir oyuna en fazla 16 oyuncu katılabiliyor. Uzayın derinliklerine gönderdiğiniz her oyuncu size ekstra can kazandırıyor. Seviyenizi ve sağlık durumunuzu sol üstten takip edebiliyorsunuz.

Oyunun kontrol sistemi ise her yaştan oyuncunun hemen alışıp oynayabileceği şekilde tasarlanmış. Sol alttaki joystick ile astronotunuzun yönünü ayarlıyor, sağ altta dizili simgelere dokunarak da aksiyona giriyorsunuz.