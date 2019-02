BIGSTAR Movies & TV ücretsiz film uygulamasını cepten ve tabletten film izlemeyi seven herkese tavsiye ederim. Gişe rekorları kıran Hollywood filmleri olmasa da bulunması zor festival kazananları, bağımsız filmler, yabancı filmler, en çok izlenen klasikler, belgesellerle dopdolu bir içerik sunuyor. Her hafta yeni filmlerin eklendiği harika bir mobil uygulama.

iPhone / iPad’de film izlemeyi seviyorsanız ödüllü bağımsız filmler ağırlıklı binlerce film sunan BIGSTAR Movies’i tavsiye ederim. Ücretsiz film izleme sitelerindeki gibi filmler türlere göre listeleniyor. Son eklenen, en çok izlenen ve ödüllü filmler ayrı olarak listeleniyor. Oynatma listesi de hazırlayabiliyorsunuz. Evden çıkmak istemediğiniz, günü film izleyerek geçirmek istediğiniz zamanlarda liste hazırlayıp yerinizden kalkmadan izleme keyfi yaşayabilirsiniz. Unutmadan, her ücretsiz film izleme sitesi gibi uygulama da reklamlar çıkarıyor.