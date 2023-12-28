Sony Pictures Core Nedir? PS5'te Nasıl Film İzlenir?

Sony, PS5 ve PS4 kullanıcılarına özel yepyeni bir uygulama geliştirdi. PlayStation üzerinden Sony Pictures Core ile film izlemek mümkün olacak. Çeşitli film seçeneklerinin bulunduğu bu uygulama ile hem ücretli hem de ücretsiz olarak birçok yapıma ulaşma şansınız olacak.

Peki, bu uygulamada hangi filmleri izleyebileceksiniz? PS5’te film izlemek için yapmanız gerekenler neler? Tüm detayları ile anlatıyoruz.

Sony Pictures Core Nedir?

Sony’nin tanıttığı yeni uygulama ile konsol sahipleri yaklaşık 2000 adet filmi PS5 ve PS4 üzerinden izleme imkânına sahip oluyor. PS Plus Premium ve Deluxe aboneleri bu filmlerden 100 tanesine ücretsiz olarak erişim sağlayabiliyor. Uygulamanın en iyi yanlarından birisi reklamsız kullanım sunuyor olması.

Xperia cihazlarda ve Bravia TV’de aktif olarak kullanılan Bravia Core ile benzer niteliklere sahip bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Sony Pictures Entertaintment imzalı çok sayıda filmin yer aldığı kataloglar belli aralıklarla güncelleniyor olacak.

Şu an için 23 ülkede kullanıma açılan uygulamada izleyebileceğiniz filmlerden bazıları şunlar:

Spider-Man: No Way Home

Bullet Train

Ghostbusters: afterlife

No Hard Freelings

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Uncharted

The Equalizer

PS5'te Nasıl Film İzlenir?

PlayStation’da film izlemek için ‘Medya’ bölümüne girmeniz gerekiyor. Bu kısımda Disney Plus, Prime Video, Netflix ve Apple TV seçeneklerinin yanına eklenecek olan Sony Pictures Core uygulaması ile bu deneyimi yaşamaya başlayabilirsiniz.

Eğer PlayStation Premium Plus veya Deluxe abonesiyseniz sizin için ücretsiz ve reklamsız bir şekilde sıralanan 100 farklı filmden birini seçip herhangi bir ücret ödemeden izlemeye başlayabilirsiniz.

Bunun haricinde listede bulunan 2000 adet filmden istediğinizi satın alma ve kiralama imkânınız bulunuyor. Sony Pictures’ın ürettiği binlerce filmi tek tıkla izleme şansınız olacak. Yapılan açıklamalara göre PlayStation Plus üyelerini bekleyen ek avantajlar da mevcut ancak bu avantajların neler olduğu henüz belirtilmedi.

Bazı özel yapımlar için erken satın alma seçeneğinin geleceğini paylaşan Sony bu özelliği ilk olarak İngiltere, Almanya, Japonya ve Fransa gibi belli bölgelerde kullanıma sunacağını duyurdu.

Erken satın alma imkânı sunulan ilk film ise Gran Turismo olacak.