Rengarenk papağanlar ve muhabbet kuşları için sevimli evler yaparak dev bir kuş oteli inşa edeceğiniz ve her türden kuşu besleyerek otelinizi sürekli geliştireceğiniz Bird BnB, mobil oyunlar arasında klasik kategoride kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından keyifle oynanan stres giderici bir oyundur.

Ayrıntılı grafikleri ve gerekçi kuş sesleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, kuşların günlük ihtiyaçlarını giderebileceği tam donanımlı sevimli yuvalar tasarlamak ve otelinizin kapasitesini artırarak daha fazla kuşa hizmet vermektir.

Gerçek hayatta yer alan tüm kuş türlerini otelinizde ağırlayabilir ve oları memnun etmek için kuş yuvalarını sürekli geliştirebilirsiniz. Kuşların yiyecek, banyo, uyku, oyun oynama ve tedavi gibi her türlü ihtiyacını gidermeli ve otelinize gelen ziyaretçi sayısınız artırmak için çeşitli projeler tasarlamalısınız.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan Bird BnB, hiçbir ücret ödemen cihazınıza kuracağınız bağımlılık yapıcı eğlenceli bir oyun olarak dikkat çekmektedir.