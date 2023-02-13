Binance BNB Bağış Yardımı Nasıl Alınır?

Binance, Türkiye'de yaşanan iki büyük deprem felaketinin ardından doğal afet bölgesindeki kişilere yardım edeceğini açıklamıştı. Peki, Binance BNB bağış yardımı alma adımları neler? Hazırladığımız rehberde söz konusu yardıma dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise 7,6 büyüklüğünde iki farklı deprem meydana geldi. Depremde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Adıyaman illeri de zarar gördü.

Meydana gelen deprem felaketinin ardından Binance, geçtiğimiz günlerde Türkiye için bir yardım programı başlatacağını duyurmuştu. Peki, söz konusu yardımdan yararlanabilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Binance BNB Bağış Yardımı Almak İçin Neler Yapılmalı?

Binance tarafından Türkiye'deki deprem felaketi için oluşturulan yardım programından faydalanabilmek için herhangi bir başvuruda bulunmanıza gerek yok. Depremden ciddi şekilde etkilenen bölgelerdeki kullanıcılar, Binance hesaplarının doğrulanmış adres kanıtına bağlı olarak otomatik olarak seçilecek.

100 dolar değerinde BNB içeren token kuponunu alabilmek için 6 Şubat 2023 tarihinden önce Binance TR ya da Binance.com'da hesabınızı doğrulamış olmanız ve depremden etkilenen şehirde olduğunuzu ispatlayan bir adres kanıtı (POA) göndermiş olmanız gerekiyor.

6 Şubat tarihinden sonra kayıt olan veya uygun şartları sağlamayan kullanıcılar, hesap oluşturup POA'yı tamamlarsa yardımdan faydalanamaz. Bu programın amacı depremden ciddi şekilde etkilenen şehirlerde yer alan insanlara yardım etmektir.

Hem Binance TR hem de Binance.com hesabınızın olması, iki adet token kuponu alacağınız anlamına gelmez. Her kullanıcı yalnızca bir tane token kuponu alabilir. BNB token kuponunu cüzdana aktardıktan sonra ister farklı bir kripto karşılığında alıp satabilir isterseniz TRY'ye çevirebilirsiniz.

Kuponların geçerlilik süresi 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren 90 gündür. Bu sebepten ötürü kuponu aldıktan kısa süre sonra kullanmanız önerilir. Peki, Binance token kuponu nasıl alınır?

Binance TR Token Kuponu Nasıl Alınır?

Binance TR uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil sayfasını görüntüleyin.

"Ödül Merkezi" kategorisine girin.

"Kullan" butonuna basın.

BNB bakiyesi kısa sürede cüzdanınıza aktarılacaktır.

Binance TR hesabına sahipseniz söz konusu uygulamayı açın ve üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Profil sayfasını görüntüledikten sonra "Ödül Merkezi" kategorisini ziyaret edin. Açılan sayfa üzerinden "Kullan" butonuna basın. Bu butona bastığınız takdirde BNB bakiyesi cüzdanınıza yollanacaktır.

Binance.com hesabınız varsa ilk olarak Binance uygulamasını açın ve ardından hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda profil sayfasını görüntülemeniz gerekiyor. "Ödül Merkezi" kategorisine girin ve "Paraya Çevir" butonuna basın. Bunu yaptığınızda BNB bakiyesi bir süre sonra Spot Cüzdanına aktarılacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Binance Yardım Programından Kimler Faydalanabilir?

Binance yardım programı Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yer alan kullanıcıları kapsıyor. Bu illerdeki kullanıcıların hesaplarını doğrulamış olması ve POA yöntemiyle adres ispatı yapmış olması gerekiyor.

Binance Yardım Programına Nasıl Başvurulur?

Kripto para platformu Binance tarafından başlatılan yardım programından yararlanmak için herhangi bir başvuruda bulunmanıza gerek yok.

Binance Yardım Programının İçeriği Nedir?

Şirket tarafından belirlenen şartları sağlayan kullanıcılar 100 dolar değerinde BNB içeren bir token kuponu alabilir.

Bu yazıda Binance BNB bağış yardımı nasıl alınır sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Ayrıca Deprem Ağı isimli hizmetin neler sunduğunu merak ediyorsanız Deprem Ağı uygulaması nedir, nasıl kullanılır sorularını cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.