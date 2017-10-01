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BKM Kitap 1.3 (ios)
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  4. BKM Kitap - iPhone ve iPad için Online Kitap Alışverişi Uygulaması

BKM Kitap

1.3
ios
BKM Kitap
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

BKM Kitap uygulaması beğendiğiniz kitapları akıllı telefonlarınızdan sipariş edebilmenizde kolaylık sağlıyor.

BKM Kitap uygulaması kitap okumayı sevenlerin iOS cihazlarına mutlaka yüklemesi gereken bir alışveriş uygulaması.

Kitap okumayı seviyorsanız, kitap satan dükkanları gezmek de bir o kadar keyifli hale geliyor. Ancak, buna zamanınız hiç olmuyorsa ve yine de son çıkan kitaplardan haberdar olmak, yeni kitaplar satın almak istiyorsanız teknolojiden yararlanabilirsiniz. BKM Kitap uygulaması, iPhone ve iPad cihazlarınızdan binlerce kitaba ulaşabileceğiniz bir kitap satın alma uygulaması. Pek çok farklı kategoride sunulan kitaplardan ilginizi çeken kitapların görsellerini ve açıklamalarını inceleyebileceğiniz ve hatta direkt sipariş verebileceğiniz uygulama basit tasarımıyla da öne çıkıyor.

Haftanın kitapları ve en çok satanlar gibi köşeler de sunan uygulamada, indirimli kitapları kolayca sepetinize ekleyebilir ve siparişini verebilirsiniz. Siz de kitaplardan kopamıyorsanız ve yeni kitaplar edinmek istiyorsanız, BKM Kitap uygulamasını mutlaka denemenizi öneriyorum.

Uygulama özellikleri:

  • Mobile özel kampanyalar,
  • Haftanın kitapları ve en çok satanlar köşesi,
  • Kitap görselleri ve açıklamaları,
  • Kolayca sepete ekleme ve sipariş verme,
  • Basit ve modern tasarım.
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