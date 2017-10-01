BKM Kitap uygulaması kitap okumayı sevenlerin iOS cihazlarına mutlaka yüklemesi gereken bir alışveriş uygulaması.

Kitap okumayı seviyorsanız, kitap satan dükkanları gezmek de bir o kadar keyifli hale geliyor. Ancak, buna zamanınız hiç olmuyorsa ve yine de son çıkan kitaplardan haberdar olmak, yeni kitaplar satın almak istiyorsanız teknolojiden yararlanabilirsiniz. BKM Kitap uygulaması, iPhone ve iPad cihazlarınızdan binlerce kitaba ulaşabileceğiniz bir kitap satın alma uygulaması. Pek çok farklı kategoride sunulan kitaplardan ilginizi çeken kitapların görsellerini ve açıklamalarını inceleyebileceğiniz ve hatta direkt sipariş verebileceğiniz uygulama basit tasarımıyla da öne çıkıyor.

Haftanın kitapları ve en çok satanlar gibi köşeler de sunan uygulamada, indirimli kitapları kolayca sepetinize ekleyebilir ve siparişini verebilirsiniz. Siz de kitaplardan kopamıyorsanız ve yeni kitaplar edinmek istiyorsanız, BKM Kitap uygulamasını mutlaka denemenizi öneriyorum.

Uygulama özellikleri: