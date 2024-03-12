Spotify Sesli Kitap Aboneliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Spotify’da müzikseverler uzun süredir üyelik avantajlarından yararlanabiliyor. Bazı kullanıcılar ise bu uygulamayı sadece sesli kitap dinlemek için kullanıyor. Bu duruma alternatif bir çözüm getiren Spotify yeni abonelik seçeneğini kullanıcıları ile paylaştı.

Artık müzikle ilgisi olmayan sesli kitap dinleyicileri kendilerine özel bir üyelik ile uygulamayı kullanabilecek. Spotify sesli kitap aboneliği nedir? Neleri kapsar? Nasıl kullanılır? Bu soruları sizin için yanıtladık!

Spotify Sesli Kitap Aboneliği Nedir?

Spotify’da müzik dinlerken sayısız şarkı seçeneğine sahipsiniz. Dünyanın dört bir yanında en ünlü sanatçıların seslendirdiği eserler her an elinizin altında. Ayrıca podcast serileri, başkalarının oluşturduğu çalma listeleri ve daha farklı seçenekler de mevcut.

Sesli kitaplarda ise 200.000’i aşkın alternatif sizi bekliyor. Aylık belli bir ücret karşılığında doya doya müzik dinleyebileceğiniz uygulamada artık sesli kitaplara özel abonelik imkânı da sunuluyor.

Uygulamanın zengin kütüphanesinden seçeceğiniz eserleri aboneliğiniz kapsamında nerde olursanız olun Spotify üzerinden dinleyebileceksiniz. Şu an için bu aboneliğin ücreti yurtdışında 10 dolar olarak belirlendi. Bu tutar karşılığında ayda 15 saat sesli kitap dinleme hakkınız olacak.

Spotify Sesli Kitap Aboneliği Nasıl Kullanılır?

İlgili abonelik seçeneği şimdilik sadece ABD’de kullanıma açık. Türkiye’de ‘sesli kitap aboneliği’ hizmetine henüz ulaşmak mümkün değil. 2023 yılının Kasım ayında Spotify Premium üyelerine özel olarak ücretsiz 15 saatlik sesli kitap dinleme hakkı tanımlanmıştı. Bu üyeliğin fiyatı ise aylık 11 dolar.

İki üyelik seçeneğini karşılaştırdığımızda 1 dolarlık farkla müzik kütüphanesine de erişebiliyor olmak daha mantıklı gözüküyor. Ayrıca sesli kitap aboneliğinin kullanımına ilişkin aklınızda bulunması gereken önemli bir detaydan daha söz etmekte fayda var.

Bu üyelikte size tanımlanan 15 saatlik dinleme süresini tamamlamadığınızda kalan süre bir sonraki aya aktarılmıyor. Yani önceki ay hiç dinlememiş olsanız bile bir sonraki ay yine sadece 15 saatlik sesli kitap dinleme hakkınız olacak.

Siz bu aboneliği nasıl buldunuz? Spotify’ı müzik dinlemek için mi yoksa sesli kitap ve podcast gibi diğer içerikler için mi kullanıyorsunuz? Sesli kitap aboneliğini mi yoksa Spotify Premium’u mu tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın!