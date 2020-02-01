Kendi oluşturacağınız platformlarda yarışarak hedefe ulaşmak için zorlu görevler üstleneceğiniz ve aksiyon dolu anlar geçireceğiniz Block Bros, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Piksel grafikler ve eğlenceli parkurları ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, parkurlarda ilerleyebilmek için çeşitli düzenekler kurmak ve kare bloklardan oluşturduğunuz yeni tırmanma alanlarından yararlanarak hedefe ulaşmaktır. Yüzlerce kareden oluşan zorlu parkurlarda mücadele ederek görevleri tamamlamalı ve yeni bölümlerin kilidini açmalısınız.

Oyunda birbirinden sürükleyici ve zorlu 100’den fazla bölüm yer almaktadır. Ayrıca hedefe ulaşmak için kullanabileceğiniz sayısız düzenek ve sistem bulunmaktadır. Tasarladığınız platformları kullanarak blokların üzerinde ilerlemeli ve sonraki bölümün anahtarını bulmalısınız. Oyunu çevrimiçi olarak oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyuncularına karşı mücadele edebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve bağımlılık yapıcı bir özelliği bulunan Block Bros, aksiyon oyunları kategorisinden yer alan eğlenceli bir oyun olarak öne çıkmaktadır.