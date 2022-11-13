Android'de Site Engelleme Nasıl Yapılır?

Android'de site engelleme işlemi için kullanabileceğiniz çeşitli uygulamalar bulunuyor. Bu yazıda, Android telefonlarda ya da tabletlerde belirli internet sitelerine erişim engeli getirmek için kullanabileceğiniz hizmetleri sıraladık.

Çevrim içi kaynaklar, çocukların yeni bilgiler öğrenmesi için en iyi yollardan biridir ama internette yer alan tüm içerikler çocuklar için uygun değildir. Sorumluluk sahibi bir ebeveyn olarak dijital ortamda çocuklarınızın güvende olduğundan emin olmanız gerekir.

Çocuklarınıza bir telefon ya da tablet vermeden önce uygunsuz internet sitelerine erişimi engellemek için cihazınıza bir sınırlama getirmelisiniz. Bu, çocuklarınızın girmesini istemediğiniz internet sitelerine yanlışlıkla bile olsa girmelerini ve olumsuz içeriklere maruz kalmalarını önleyecektir.

Android işletim sistemine sahip olan cihazlar için geliştirilen çok fazla sayıda üçüncü taraf uygulama bulunuyor. Bu hizmetlerin bir kısmı, kullanıcıların bazı web sitelerini engelleyebilmesine olanak tanıyor.

Site Engelleme Programı Önerileri

BlockSite

AppBlock

Kaspersky SafeKids with GPS

Freedom | Block Distractions

Stay Focused: Site & App Block

FamiSafe: Parental Control App

Yukarıda istediğiniz internet sitelerine erişim engeli getirebilmenize imkân tanıyan hizmetler bulunuyor. Bu hizmetlerin detayların aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden kitap okumak istiyorsanız en iyi online kitap okuma siteleri listemizi de göz atmayı unutmayın.

BlockSite

BlockSite isimli bu uygulamayı kullanmak, Android telefonunuzda ya da diğer akıllı cihazlarınızda belirli internet sitelerine erişim engeli koymanın en kolay ve en etkili yoludur.

Milyonlarca kez indirilen uygulamayı kullanarak bir internet sitesini engellediğiniz zaman Google Chrome ve Mozilla Firefox da dâhil olmak üzere hiçbir tarayıcı üzerinden bu internet sitelerine erişilemeyecektir.

Başarılı bir arayüze sahip olan ve bu sayede kolay bir kullanım imkânı sunan uygulamayı Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz. Uygulamayı yükledikten sonra telefonunuzdan ya da tabletinizden uygulamayı açabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

AppBlock

AppBlock, web sitelerine erişim engeli koyma işleminin yanı sıra cihazda yüklü olan bazı uygulamaların kullanılamamasına da imkân tanıyor. Örneğin sınava hazırlanıyorken verimliliğinizi düşüren uygulamaları kısa süreliğine engelleyebilirsiniz.

Uygulamada web sitelerini engelleme işlemi olabildiğince kolay hâle getirilmiş. Bu sayede sadece birkaç adım ile ziyaret edilmesini istemediğiniz siteleri listeye ekleyebilirsiniz. Hizmet ayrıca hangi uygulamanın ne kadar süre boyunca kullanıldığını da gösteriyor.

Kaspersky SafeKids with GPS

En iyi ebeveyn takip programları arasında yer alan Kaspersky SafeKids with GPS, zararlı olabileceğini düşündüğünüz web sitelerini engelleyebilmenize imkân tanıyor. Uygun olmayan içerikler barındırabilecek YouTube arama sonuçlarının görüntülenmesini de önleyebilmeniz mümkün.

Uygulama kullanımını yönetebilmenize olanak tanıyan hizmet, çocuğunuzun konumunu harita üzerinde görebilmenizi ve hatta güvenli bir alan belirleyebilmenizi sağlıyor. Çok başarılı bir arayüze sahip olan uygulamada ücretsiz sürümün yanı sıra premium versiyon da bulunuyor.

Freedom | Block Distractions

Dünya genelinde 2 milyonu aşkın kişi tarafından tercih edilen Freedom | Block Distractions kullanarak web sitelerini ve uygulamalarını geçici olarak engelleyebilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüz sayesinde kolay bir kullanım sunan hizmette birçok özellik yer alıyor.

Freedom uygulamasının Android'in yanı sıra Mac, Windows, iOS Chromebook ve Linux sürümleri de bulunuyor. Senkronize desteğinin yer aldığı Freedom'da çeşitli avantajlar sunan premium versiyon da mevcut.

Stay Focused: Site & App Block

Stay Focused: Site & App Block, istediğiniz internet sitelerini ve uygulamaları kolayca engelleyebilmenize olanak tanıyor. Bir milyondan fazla indirilen uygulamada Normal, Kilit ve Sıkı olmak üzere üç farklı mod bulunuyor. Normal modda istediğiniz zaman değişiklik yapabiliyorken Kilit modunda ise ayarları değiştirmek için şifre gerekiyor.

Basit bir kullanım sunan Stay Focused: Site & App Block, uygulama kullanımına dair bazı istatistiki bilgiler de sunuyor. Örneğin gün içerisinde hangi uygulamayı ne kadar süre kullandığınızı görüntüleyebilmeniz mümkün.

FamiSafe: Parental Control App

Sahip olduğu başarılı arayüz ile dikkat çeken FamiSafe: Parental Control App, web sitelerini filtreleme özelliği sunuyor. Bu özellik sayesinde cihaz üzerinden erişilmesini istemediğiniz web sitelerini engelleyebilirsiniz. Hizmette ayrıca YouTube, Instagram ve Facebook gibi uygulamalarda ekran süresini sınırlama işlevi de mevcut.

Uygulamaları engelleme özelliğini içeren FamiSafe'te konum takibi özelliği de bulunuyor. 1 milyonu aşkın indirme sayısına sahip olan uygulamada daha birçok özellik yer alıyor. Modern arayüz sayesinde özelliklere kolayca erişebiliyorsunuz.

Bu yazıda Android cihazlarda site engelleme işleminin yapılabilmesine imkân tanıyan programları sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Google güvenli arama nasıl kapatılır sorusunu yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.