Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerini barındıran tüm mobil cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine açılan Bloody Roads, California, kendi sokak çetelerinizi kurarak yasadışı işler yapacağınız ve kanundan kaçarak kendi kurallarınızı koyacağınız aksiyon dolu bir oyun olarak öne çıkmaktadır.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, California sokaklarının hakimiyetini ele alarak azılı suçlulardan kurulu dev bir çete grubunu yönetmek ve kaçak işler yaparak para kazanmaktır.

Şehirdeki binaları yağmalayarak kaçak motosiklet parçaları üretebilir ve piyasaya sürebilirsiniz. Kendi tasarladığınız araçları yaparak yüksek tutarlara elden çıkarabilir ve sahte ürünleri orijinal süsü vererek insanlara satabilirsiniz. Seviye atladıkça yeni suç türlerinin ve çete üyelerinin kilidini açabilirsiniz.

Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile bağımlısı olacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Strateji oyunları arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından keyifle oynanan Bloody Roads, California, stres gidereceğiniz ilginç bir oyundur.