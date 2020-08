Bluff Plus, Zynga Türkiye’nin ilk mobil oyunu. Online kart oyunları ile ada kurma oyunlarını birleştiren süper eğlenceli, yüksek kalitede grafiklere sahip bir mobil oyun. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan kart oyununda hayallerinizi süsleyen adayı hatta adaları kurmak için mücadele ediyorsunuz. Blöf kart oyunlarını biliyorsanız Bluff Plus’ı kesinlikle indirmelisiniz.

Zynga Türkiye’nin Bluff Plus oyunu blöf kart oyunlarına yeni bir soluk getiriyor. Bluff, Cheat, I Doubt It, Lie, Trust, Swindle ve daha nice blöf kart oyununu ada kurma oyunlarıyla bir araya getiren bir mobil oyun karşımızda. Sadece gerçek oyuncularla eşleşiyorsunuz. Blöf yapmadaki ustalığınızı göstererek aldığınız her oyun altınlar kazandırıyor. Diğer oyuncuların adalarına saldırılar düzenleyerek hem altın kazanıyor hem de sıralamada yükseliyorsunuz. Altınlar, adanızı geliştirmenin, hayalinizdeki adayı kurmanın tek yolu.

Bluff Plus iOS Özellikleri