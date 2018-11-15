Break the Hoops, zıplayarak platform kırmaya dayalı beceri oyunlarından biri. Ketchapp’ın olmasıyla iOS platformunda öne çıkan arcade oyunda tuzaklarla çevrili çember platformda zıplayarak ilerliyorsunuz. Zorluk düzeyi gittikçe yükselen oyun, vakit geçirmek için birebir.

Durakta otobüs beklerken, metroda işe/okula giderken ve dönerken, misafirlikte canınız sıkıldığında veyahut mekanda arkadaşınızı beklerken iPhone’unuzda açıp oynayabileceğiniz tarzda vakit öldürmelik mobil oyunlardan Break the Hoops. Oyunda ilerlemek çok basit gibi gözüküyor. Platformun parçaları üzerinde zıplayarak kırıyor, son parçaya geldiğinizde yani başa döndüğünüzde yeni bölüme geçiyorsunuz lakin platformu tamamlayan parçalarda asla değmemeniz gereken objeler var. Parmağınızı biraz fazla kaydırırsanız bu objelere denk geliyorsunuz. Objeler hareketli, hareketsiz ve farklı formdalar.