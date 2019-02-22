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Brown Dust (ios)
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  5. Brown Dust - iPhone ve iPad İçin RPG Oyunu

Brown Dust

ios
Brown Dust
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Anime severler ekran başına!

Brown Dust, anime karakterlerin yer aldığı, hikaye modunda etkileyici sahneler sunan strateji rol yapma oyunu. Saatlerce ekrana kilitleyen derin ve heyecan verici macera hikayesi, 900’den fazla aşama, geliştirilebilir paralı askerler, arena savaşları, lonca savaşları ile dopdolu bir mobil rpg oyunu. İlginç olarak iOS platformunda da ücretsiz! Anime çizgilerini seviyorsanız, fantastik dünyada geçen strateji - savaş oyunlarına bayılıyorsanız tavsiye ederim.

Mobil platformda çoğunlukla rpg türünde oyunlarla karşımıza çıkan NEOWIZ’in ücretsiz sunduğu yeni oyunu Brown Dust’da imparatorluğunuzu kurtarmak için mücadele veriyorsunuz. Oyunda 300’ün üzerinde farklı yetenekte, geliştirilebilir karakter bulunuyor ve güncellemelerle özel karakterler (Lucius, Levia, Seto, Beliath) ekleniyor. Karakterlerin belli bir alan içinde hareket edebildiği sıra tabanlı savaş sistemine sahip olan oyunda Hikaye, Rune Tapınağı, Kristal Mağarası, Şeytan Kalesi, Arena, Lonca Savaşı ve daha birçok mod sunuyor.

Brown Dust Özellikleri

  • Yüksek kalitede anime çizimler
  • Toplanabilir güçlü paralı askerler
  • Sonsuz strateji ve epik savaşlar
  • Dünya boss’larıyla birlikte savaşma
  • Gerçek zamanlı PvP savaşlar
  • Farklı savaş modları

 

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