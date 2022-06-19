RP / Roleplay Ne Demek? Nasıl Yapılır?

RP veya roleplay ne demek sorusu, GTA Online gibi oyunlarda her gün eğlenceli vakit geçiren oyuncuların denk geldiği ve cevabını araştırmaya başladığı bir sorudur. Gerçek hayat ile ilişkilendirilen video oyunlarında roleplay kavramı oldukça sık bir şekilde kullanılır.

Gerçek oyuncuların farklı bir karaktere büründüğü oyunları oynuyorsanız bu kavramın roleplay kavramının ne anlama geldiğini bilmeniz gerekiyor. Hızlı bir başlangıç yapmak istiyorsanız bu yazı sizin için iyi bir rehber olacaktır.

Roleplay Ne Demek? Ne Anlama Geliyor?

Roleplay, rol yapma anlamına gelir. Oyuncunun tamamen kurgusal dünyada yaşayan hayali bir karakteri yönetmesidir.

RP ve RPG kısaltmaları birbiri ile çok sık karıştırılır. RP'nin ne demek olduğunu anlamak için iki terim arasındaki ayrımı yapabilmek gerekiyor.

RP, kişinin bir rolü benimsemesidir. Bu rol polis de olabilir, anne ya da baba da olabilir, dolandırıcı da olabilir, başkan da olabilir. RPG ise rol yapma oyunudur. Bu oyunlar belirli kurallar ile çevrilir. Kuralların olmasının en önemli sebebi ise oyunculara rol yapmaları için iyi bir ortam sunmaktır.

Roleplay Nasıl Yapılır?

Roleplay temelde metin tabanlı ve canlı olmak üzere iki farklı şekilde yapılır. Gelin, bunları ayrı ayrı ele alalım ve nasıl rol yapılacağını öğrenelim.

1. Metin Tabanlı Rol Nasıl Yapılır?

Metin tabanlı rol yapma, adı üzerinde yazıdan ibarettir. Bir hikâye yazdığınızı düşünün. Bu da hikâye yazmakla aynı sayılır. Tek farkı, birden fazla kişi ile yapılmasıdır.

Örneğin Yenilmezler (The Avengers) karakterlerini içeren bir kurgu yapmak istiyorsunuz. Tony Stark (Iron Man) için ayrı, Spider-Man için ayrı, Captain America için ayrı kişinin rol üstlenmesi gerekiyor. Kurgu grubunda yer alan herkes karşılıklı konuşmalı ama bunu yaparken karakterin özelliklerini göz ardı etmemelidir.

Tony Stark zengindir, iyi bir şirketi vardır ama süper kahramanlar gibi olağanüstü bir gücü yoktur. Güçlerini zırhından alır. Bu zırhını ise önündeki engelleri çok çalışarak aşmasına borçludur.

Stark her ne kadar dört dörtlük bir insan gibi görünse de düşmanlarında ortak bir nokta vardır. Bu düşmanların ortak noktası, her birinin Stark ile geçmişte kötü bir anısının olmasıdır. Bu da Stark'ın o kadar da iyi bir insan olmadığının göstergesi olabilir.

Stark'ı karakter bakımından incelemek gerekirse her zaman her şeye verebileceği bir cevabı vardır. Umursamaz kişiliğini de unutmamak gerekiyor.

Diyaloglar bu küçük ama önemli detaylara dikkat edilerek hazırlanmalıdır.

Metin tabanlı rol yapma oyunlarının çoğunda karakterinizin kişiliğinden tutun da davranışlarına kadar her ayrıntı size bağlı olarak belirginlik kazanır. GTA Online üzerinden hareket etmek gerekirse bu oyunda karakteri siz yaratırsınız. Bu karakteri kontrol etmek, belirli durumlar karşısında nasıl hareket etmesi gerektiğine karar vermek de size bağlıdır.

Tabii, video oyunlarında rol yapmaya başlamadan önce RP terimlerini bilmekte fayda var. GTA Online, Multi Theft Auto, San Andreas Multiplayer gibi video oyunlarındaki RP sunucuları için geçerli olan roleplay terimleri şu şekilde sıralanabilir:

OOC: Out of character açılımına sahiptir. Karakter dışı anlamına gelir. Karakteri yöneten kişi devreye girdiğinde karakterin dışına çıkılmış olur.

Out of character açılımına sahiptir. Karakter dışı anlamına gelir. Karakteri yöneten kişi devreye girdiğinde karakterin dışına çıkılmış olur. NON-RP: Karakterin normalde yapmayacağı davranışları yapmaktır.

Karakterin normalde yapmayacağı davranışları yapmaktır. IC-OOC Mixing : Gerçek dünyayla kurgusal dünyayı birbirine karıştırmaktır.

: Gerçek dünyayla kurgusal dünyayı birbirine karıştırmaktır. IC: Karakteri içine alan durumlarda kullanılır. OOC'nin tam tersidir.

Karakteri içine alan durumlarda kullanılır. OOC'nin tam tersidir. Power Game: Gerçek hayattaki kurallara aykırı davranışlar sergilemektir.

Gerçek hayattaki kurallara aykırı davranışlar sergilemektir. Meta Game: Karakteri yöneten kişinin gerçek hayattan edindiği bilgileri oyunda kullanmasıdır.

Karakteri yöneten kişinin gerçek hayattan edindiği bilgileri oyunda kullanmasıdır. Revenge Kill: Ölen bir karakterden sonra yeni bir karakter açmak ve o karakteri öldüren karakteri öldürmektir.

Ölen bir karakterden sonra yeni bir karakter açmak ve o karakteri öldüren karakteri öldürmektir. Refuse Roleplay: Rol yapmayı reddetmektir.

2. Canlı Rol Nasıl Yapılır?

Canlı rol yapılırken metin tabanlı rol yapmadan farklı olarak karakteri yöneten kişinin varlığı daha çok ön planda olur. Bu rol iki farklı şekilde gerçekleştirilebilir: İnsanlar gerçek hayatta bir araya gelip herhangi bir karaktere bürünebilir ya da bunu çevrim içi ortamda da yapabilir.

Bu RP türünde anlatıcı, anlatıcının yardımcısı, oyuncu karakter ve oyuncu olmayan karakter olmak üzere 4 farklı rol vardır.

Anlatıcı, hikâyenin anlatıcısıdır. Oyunu yönetir. Anlatıcının yardımcısı da anlatıcının görevini gerçekleştirmesine yardım eder. Oyuncu olmayan karakter, oyunun merkezinde yer almayan karakterdir.

Roleplay Türleri Neler?

Karakter RP: Kendi yarattığınız karakteri kontrol edersiniz. Karakterin görünümünden adına, sınıfından özel yeteneğine kadar siz belirlersiniz.

Kendi yarattığınız karakteri kontrol edersiniz. Karakterin görünümünden adına, sınıfından özel yeteneğine kadar siz belirlersiniz. Hikâye RP: Merkezinde bir hikâye vardır.

Merkezinde bir hikâye vardır. Fantastik RP: Cadı, melek, vampir gibi her türlü olağanüstü varlık vardır.

Cadı, melek, vampir gibi her türlü olağanüstü varlık vardır. Normal RP: Gerçek hayata dayanır. Bilimsel olarak açıklanmayan durumlara yer verilmez.

Gerçek hayata dayanır. Bilimsel olarak açıklanmayan durumlara yer verilmez. Aksiyon RP: Hareketlilik içerir. Karakterin bir amacı vardır.

Hareketlilik içerir. Karakterin bir amacı vardır. Sci-Fi RP: Geleceğe odaklanır. Uzay yolculuğu ve paralel evren gibi bilimsel konuları ele alır.

Geleceğe odaklanır. Uzay yolculuğu ve paralel evren gibi bilimsel konuları ele alır. Animal RP: Karakter bir hayvan olduğu için hayvan rolü yapılır.

Roleplay Yapmanın Püf Noktaları

Rol yapma ustası olmanın birkaç önemli püf noktası bulunuyor. Bu püf noktalarına hızlıca göz atalım.

1. Hile Yapmaktan Kaçının

Karakteriniz eğer olağanüstü bir karakter değilse kendinizi ölümsüz ve yenilmez ilan etmekten uzak durmalısınız.

2. IC ve OOC'yi Birbirine Karıştırmayın

IC ve OOC'yi birbirine karıştırmamanın ne kadar önemli olduğunu her RP oyuncusu bilir. Gerçek ve hayali dünyayı birbirine karıştırırsanız iyi bir rol yapmanız mümkün olmaz.

3. Karakteriniz ile Bir Bütün Olun

Rol yaparken kendinizi unutun. Ön planda olması gereken karakterinizdir. Odak noktasına sadece karakterinizi yerleştirmeli, kendi bildiğiniz şeyleri unutmalısınız.

RP ya da başka bir deyişle roleplay ne demek, nasıl yapılır, roleplay yapılırken nelere dikkat edilmelidir, roleplay türleri nelerdir gibi soruları böylece yanıtladık. Bu konu ile ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru varsa bunu yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Bu yazıdan edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak internetsiz oynanabilen RPG oyunları indirip rol yapmaya başlayabilirsiniz.