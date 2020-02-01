Birbirinden farklı özelliklere ve görünümlere sahip onlarca yabani bitkiyi yetiştirerek pazarlayabileceğiniz Bud Farm: 420, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyuncularla buluşan sürükleyici bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve komik karakter tiplemeleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, çeşitli malzemeler ve tohumlardan yararlanarak kendi tarlalarını ekmek ve yetiştirdiğiniz bitkileri pazarlayarak gelir elde etmektir.

Kendi tasarlayacağınız bahçenizde dilediğiniz yabani otu ve bitkiyi yetiştirebilirsiniz. Günlük sulayarak ve ilaçlayarak titizlikle baktığınız ekinlerinizi zamanı geldiğinde piyasaya sürebilir ve belirlediğiniz fiyat aralığında ürünleri elden çıkarabilirsiniz.

Seviye atladıkça tarlalarınıza ekebileceğiniz farklı bitkilerin kilidini açabilir ve tarım alanında yararlanabileceğiniz onlarca malzemeyi satın alabilirsiniz. Organik tarım yaparak doğal bitkiler yetiştireceğiniz ve ürünleriniz satarak gelir sağlayacağınız sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Bud Farm: 420, geniş bir kitleye hitap eden kaliteli bir yapımdır.