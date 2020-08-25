Car Parking 3D Pro oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunudur.

Harika bir araba park etme simülatörü oyunu arıyorsanız, Car Parking 3D Pro: City car driving sürüş becerilerinizi mükemmelleştirmek için en iyisidir. Bu görev çok kolay görünebilir, ancak profesyonel sürücüler bile oldukça zorlanacaktır.

Oyunda tek bir kural var: aracınızın çarpmasını veya çizilmesini önlemek için yoldaki bariyerlerden ve diğer araçlardan uzak durun, aracı dikkatli bir şekilde otoparka sürün. Sonrasında ise mükemmel şekilde park edin. 3D grafik, dikiz aynası, FPP görünümü (Birinci Şahıs Perspektifi), şanzıman, yakınlık sensörü, dönüş sinyalleri, trafik ışıkları ve tatmin edici motor sesi ile sürüş deneyiminizin keyfini çıkarın.

Oyunda ciplerimiz, kamyonetlerimiz, otobüslerimiz, ambulansımız ve polis arabamız olduğunu da unutmayın. Her seviye benzersizdir, size farklı bir deneyim yaşatır ve sizi saatlerce eğlendirir.

Bu bir park oyunudur, ancak çok seviyeli oyun sistemini fethetmek ve daha iyi deneyimler yaşamak için tamamen yeni bir araba veya kalkan koruması satın almalısınız. Oyunu hemen oynamak için ücretsiz olarak indirebilirsiniz.