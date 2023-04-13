Yapay Zekaya Yaptırdık: Teknoloji Devleri Araba Üretseydi Nasıl Olurdu?

Her sektörde ve alanda kendini gösteren AI araçları, yer aldığı noktalarda birçok insana ilham vermekle birlikte yaratıcı fikirler de doğuruyor. Metin, görsel, seslendirme ve video başta olmak üzere pek çok farklı çalışma sisteminde ücretli veya ücretsiz seçenekler sunan yapay zeka araçlarından en iyi şekilde yararlanabiliyoruz.

Bizler de hem görsel hem de metin için iki farklı araç kullanarak "telefon markaları araba üretseydi nasıl olurdu?" sorusunu sorduk.

Markalar özelinde sorduğumuz sorular, belki de geleceğin otomobil tasarımlarını ve teknolojilerini gözler önüne seriyor. iPhone'dan Samsung'a, Huawei'den Xiaomi'ye kadar pek çok markanın yer aldığı listemizde görsel için NightCafe, metin içinse OpenAI'ın ChatGPT botunu tercih ettik.

Araba Üretselerdi Nasıl Olurdu Diye Düşündüğümüz Telefon Markaları

Apple Samsung Huawei Xiaomi LG Oppo OnePlus vivo Sony

1. Apple Otomobili: Sade, Şık ve Güçlü!

Apple'ın bir süredir araba çıkaracağına dair söylemler zaten herkes tarafından biliniyor. Tasarım olarak tamamlanması 2024, satışa çıkma tarihi olarak da 2026 yılı işaret ediliyor. Bu bilgiler ışığında Apple araba üretseydi nasıl görünürdü sorusunu yapay zekaya sorduk.

ChatGPT'nin yanıtı için fotoğrafı sola doğru kaydırın!

Gördüğünüz gibi iki farklı tasarıma sahip araba modellerine ulaştık. Sol tarafta gördüğümüz araç biraz nostaljik bir havaya sahip olsa da ChatGPT'nin de dediği gibi yüksek kaliteye sahip ve güçlü bir duruş sergiliyor. Sağ taraftaki araç ise daha teknolojik donanımı yüksek ve minimalist bir tasarıma sahip.

2. Samsung'un Otomobili: 2023 Tasarımlarına Fazla Uygun!

Yapay zekanın Samsung için öngördüğü araba modeli, sanki bu yıl piyasaya çıkacak herhangi bir otomobil gibi durmuyor mu sizce de? Samsung her zamanki kalitesini ve kararlılığını temsil edebilecek olan bu otomobil örneğinde en dikkat çeken nokta aracın üst kısmı oluyor.

ChatGPT'nin yanıtı için fotoğrafı sola doğru kaydırın!

ChatGPT ve NightCafe'nin Samsung arabaları hakkındaki fikirleri biraz ters çıktı. Görsel olarak günümüze fazlasıyla uygun olan bir yanıt alırken, metin olarak daha keskin hatlara sahip ve fazlasıyla teknolojik bir otomobil olması yönünde bir geri dönüş aldık. Peki sizin bu konudaki fikriniz ne olurdu?

3. Huawei Otomobili: Sanki Bir Uzay Mekiği!

Belki de görsel sorgularımızda aldığımız sonuçlardan bizi en heyecanlandıran Huawei oldu diyebiliriz. Sade, fazlasıyla yenilikçi ve modern hatlara sahip bir otomobil sevenlerin asla hayır diyemeyeceği bir araba olurdu. İki farklı tasarım sonucu aldığımızı da görselden anlayabilirsiniz.

ChatGPT'nin yanıtı için fotoğrafı sola doğru kaydırın!

ChatGPT'nin de dediği gibi sağ tarafta gördüğümüz tasarım daha çok yapay zeka otonom sürüş teknolojisi kullanılarak üretilmiş havasını yansıtıyor. Aynı şekilde sol tarafta gördüğümüz daha minimal tasarımlı araç alternatifi de kesinlikle Huawei zarefatini taşıyor.

4. Xiaomi Otomobili: İddialı ve Cesur!

Xiaomi için aldığımız yanıt çok net. İki farklı renk seçeneği ile birbirine çok benzeyen tasarımlar görüyoruz. Xiaomi'nin son dönemdeki başarılı akıllı telefon üretimine de baktığımızda, şu an bu araçlarla otomobil pazarına giriş yapsa kesinlikle takdir toplar diye düşünüyoruz. Hem iddialı hem çok cesur hem de güçlü bir duruş sergileyen bu araçlar, keşke gerçek olsa!

ChatGPT yanıtına LG görseliyle birlikte ulaşabilirsiniz.

5. LG Otomobili: Başka Bir Evrende Togg mu?

AI'ın LG için sunduğu iki farklı alternatif otomobil tasarımı adeta Togg'un araçlarına benziyor. Sol tarafta gördüğümüz kırmızı renkli tasarım, Togg T10X modelinin birebir aynısı neredeyse. Sağ taraftaki tasarım ise Togg Sedan modeline fazlasıyla yakın bir tasarım gibi görünüyor.

Tıpkı Samsung'ta olduğu gibi LG otomobilleri de tam olarak günümüz tasarımlarına ve çizgilerine sahip.

ChatGPT'nin yanıtı için fotoğrafı sola doğru kaydırın! (Xiaomi yorumu da burada!)

6. Oppo Otomobili: Yarışa Hazır Gibi!

NightCafe AI, Oppo için otomobil özelinde bir logo bile sundu. "P" harfini teke düşürerek otomobil sektöründe farklı bir çizgide olması belki de iyi bir tercih olabilir. Yere takın tasarımıyla daha çok yarış arabalarını andıran otomobiller, fazlasıyla modern ve şık duruyor.

Oppo için ChatGPT yorumuna vivo görseliyle birlikte ulaşabilirsiniz.

7. OnePlus Otomobili: Gelecekten Çok Geçmiş Zamana Ait!

Akıllı telefon pazarındaki teknoloji devlerinin neredeyse tamamı geleceğin otomobili gibi görünse de OnePlus daha çok eskiye özlem taşıyanlara hitap eder gibi duruyor. Dış tasarım olarak geçmişi anımsatsa da iç tasarım ve teknolojik donanım olarak şaşırtabilir.

Sağ görselde farklı bir cevap aldığımızı fark etmişsinizdir. Acaba OnePlus son derece gelişmiş bir tabletle kontrol edilebilen bir otomobil mi tasarlardı? İki ürünü de bu şekilde yan yana bir lansmanda mı tanıtırdı? Yorumlara kendi fikrinizi yazabilirsiniz.

OnePlus için ChatGPT yorumuna vivo görseliyle birlikte ulaşabilirsiniz.

8. vivo Otomobili: Ferrari'ye mi Rakip Yoksa Citroen Ami'ye mi?

vivo için birbirinden çok farklı iki tasarım alternatifi aldık. Sol tarafta Ferrari'ye rakip olabilecek bir tasarımla karşılaşırken, sağ tarafta Citroen Ami ile rekabete girebilecek bir tasarım görüyoruz. Bizce, son dönemdeki cep telefonu tasarımlarına bakacak olursak vivo'nun arabası kesinlikle sağdaki gibi olurdu.

ChatGPT'nin yanıtı için fotoğrafı sola doğru kaydırın! (Oppo ve OnePlus yorumu da burada!)

9- Sony Otomobili: Tofaş mı?

ChatGPT, Sony için fazlasıyla yanılmış olabilir ya da NightCafe. Bir tarafta Tofaş'ın Sony versiyonunu görürken, diğer tarafta yüksek teknolojili, minimalist tasarımlı bir araç olabileceğine yönelik bir cevap alıyoruz. Hemen hemen herkesin beklentisi gibi biz de yüksek teknolojili, lüks bir araç beklerdik. Ancak belki de Sony tüm dünyayı şaşırtabilecek bir tasarımla karşımıza çıkardı. Tıpkı görsellerdeki gibi.

ChatGPT'nin yanıtı için fotoğrafı sola doğru kaydırın!

Sonuca gelecek olursak bütün bu sorgulamaları yaparken biz çok eğlendik. Siz de bu listedeki markalardan hangisinin arabasını tercih edebileceğinizi yorumlarda mutlaka bizlerle paylaşın. Bu tarz serilerin devamı için de Tamindir'i takipte kalmayı unutmayın!