Castle Burn'de, kendi ordunuzun efendisi olacak ve birliklerinizi Crown League'de başkalarına karşı savaşacaksınız. Bölgenizi genişletirken kampları ve mana kutsallarını inşa edin ve siz ve tacı arasında duranları ortadan kaldırmak için elinizdeki tüm kartları kullanın.

Güverteni gerçek zamanlı olarak topla! Güvertenize bir ünite kartı ekledikten sonra, ilgili birimi savaş alanına yerleştirebilirsiniz. Kalenizin seviyesini yükselterek stratejik seçeneklerinizi genişletin. Güvertenize ikinci ve dördüncü kart ekledikten sonra, kalenizin yükseltmesi başlayacak ve rakiplerinizi yok etmek için daha yüksek seviye kartlar ekleyebileceksiniz.

Savaşın geleceğini lehine çevirmek için kahramanını kullan. Her kahraman, kalenizin her yükseltilişinde gücü artıran benzersiz becerilere sahip. Kahramanlar zaten güçlü olmalarına rağmen, diğer birimlerle birlikte kullanıldığında gerçekten parlıyabilirler. Hadi bu savaş içerisinde sen de yer al!