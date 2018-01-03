iPhone X Ekran Yanması (Screen Burn-in) Sorunu ve Çözümü

Android telefonlarda sıklıkla görülen ekran yanması (burn-in) problemi artık iPhone kullanıcılarını da etkiliyor. iPhone X telefonunuzda ekran yanması, ekran yanığı (screen burn-in) sorunu ile karşılaşmamak için dikkat etmeniz gerekenleri bu yazıda anlatıyoruz.

Ekran Yanması (Ekran Yanığı, Burn-in) Nedir?

Samsung, LG ve diğer markaların Android işletim sistemli telefonlarında belli bir kullanımdan sonra veyahut ilk kullanımda görülen ekran yanması (burn-in veya ghosting) sorunu iPhone X ile beraber artık iPhone kullanıcılarını da ilgilendiriyor. Genellikle uzun süre ekranın açık kalması ve ekranda sabit bir görüntünün yer alması durumunda oluşan gölgeleri ifade eden ekran yanığı problemi OLED teknolojisini kullanan tüm telefonlarda ortaya çıkıyor. Apple, iPhone’ların ekranında şimdiye kadar IPS LCD teknolojisini kullandığından endişelenmek yersizdi ancak iPhone X’un ekranının OLED olması beraberinde soru işaretlerini getirdi. Parlaklık seviyesi ve renk üretimi mükemmel seviyede olan OLED ekrandan oluşan telefonda henüz böyle bir sorun yaşamamış olabilirsiniz ancak dikkat etmenizde fayda var.

iPhone X Ekran Yanması (Burn-in) Testi

Ekran Yanması Garanti Kapsamında mı?

Ekran yanması (burn-in, ghosting) sorunu garanti kapsamında mı? sorusunun yanıtı firmadan firmaya değişiklik gösteriyor. Olası bir ekran değişimi durumunda garanti dışı servis fiyatlandırması iPhone X için 1.180 TL. Şu an için iPhone kullanıp ekran yanması sorunu ile karşılaşan bir kullanıcı yok. Ama yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Ekranın köşelerinden yeşil çizgi inen iPhone'ları gördükten sonra her şey olabilir. Peki, bu sorunla ilişkili teknik servisle uğraşmamak adına iPhone X’u nasıl kullanmak gerekiyor?

Ekran Yanması (Burn-in) Sorunu ile Karşılaşmamak İçin:

Otomatik Parlaklığı Açın:

Varsayılan olarak Apple, otomatik parlaklığı etkinleştirir. "Ayarlar - Erişilebilirlik - Ekran Kolaylıkları" menüsü altından otomatik parlaklığın açık olduğundan emin olun. Otomatik parlaklık ayarlı iken bazen iPhone ortam ışığını algılayamayıp ekran parlaklık seviyesini olması gerektiği gibi yapamıyor ancak sonrasından ekranda sorun yaşamaktansa buna katlanmak iyidir.

Otomatik Kilit Süresini Kısaltın:

iPhone’un pilini korumak adına verilen tavsiyelerden biri olan otomatik kilitleme süresini düşürmek de ekran yanma sorunu yaşamamak adına alınabilecek tedbirlerden. Ekran kilitleme süresini 30 saniye olarak ayarlayın. Bu süreyi düşük bulabilirsiniz ancak iPhone X’un ekranı ona baktığınız süre boyunca otomatik olarak açık kalıyor; böylelikle sorun olmuyor. Otomatik kilit süresini "Ayarlar - Ekran ve Parlaklık - Otomatik Kilit" altından ayarlayabilirsiniz.

Her Zaman Tam Parlaklıkta Kullanmayın:

Otomatik parlaklığı açmış olsanız dahi iPhone X’unuzu sürekli tam parlaklıkta kullanmayın.

iPhone X’unuzda ekran yanması sorunu yaşarsanız Apple Mağazası veya Pupa ve diğer Apple yetkili servislerin yolunu tutmadan önce telefonunuzu bir kaç saat kapalı tutup tekrar açmayı deneyin. Ekranda hala izi kalmış ufak da olsa bir görüntü görürseniz kullanmaya devam edin. Görüntü ekrandan silinmemede ısrarcı olursa Apple’dan randevunuzu alın veyahut yakınınızdaki Apple yetkili servise teslim edin.