Cat Quest, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir RPG oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Mükemmel bir atmosfere sahip olan oyunda keyifli dakikalar geçirebiliyor ve zorlu görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz.

Mükemmel bir rol yapma deneyimi sunan Cat Quest, sevimli bir kedinin maceralarını konu alıyor. Stratejik kararlar alarak ilerlemeye çalıştığınız oyunda düşmanlarınızı alt etmeye çalışıyor ve zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Kedilerle dolu bir dünyaya sahip olan oyunda detaylı işlenmiş hikayede ilerliyorsunuz. Bayılacağınız bir kurgusu bulunan oyunda zorlu görevlerin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Gerçek zamanlı mücadelelere de sahne olan oyunda yeni yerleri keşfe çıkabiliyorsunuz. Hayatta kalma mücadelesi de verdiğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Ayrıca oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. 60'dan fazla zindan ve mağarayı keşfe çıkmanız gereken Cat Quest'i sakın kaçırmayın.

Cat Quest oyununu iOS cihazlarınıza ücretli olarak indirebiliyorsunuz.