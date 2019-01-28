3D grafik açılarına sahip olan ve iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan Celtic Heroes bir mobil rol oyunudur.

One Thumb Mobile Ltd tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan yapımda karakterimizi dilediğimiz gibi özelleştirebilecek ve ayarlamalar yapabileceğiz. Bizleri mobil cihazlarımızda MMORPG dünyasına götürecek olan rol oyununda dileyen oyuncular klan kurabilecek dileyenlerde mevcut olan klanlara katılabilecekler.

Kendine has bir açık dünyaya sahip olan yapımda devasa bir içerik kalitesi bizleri bekliyor olacak. Gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarından oyuncularla mücadele edeceğimiz yapımda sürükleyici bir oynanış tarzı bizleri bekliyor olacak.

Oyunun dili İngilizce olarak ayarlanırken grafik açıları da 3D olarak karşımıza çıkacak. Mobil platformda 2 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım, açık dünyası ile oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor. Yapım Google Play’de 4.2 gibi bir skor puanına sahip.

İyi eğlenceler dileriz.