Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan Christmas Stories: The Gift of the Magi, ürpertici mekanlarda dolaşarak kayıp eşyaların izini sürebileceğiniz ve macera dolu serüvenlere atılabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Çarpıcı grafikler ve kaliteli ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, ipuçları toplayarak gizli nesnelere ulaşmak ve farklı mekanların kilidini açarak seviye atlamaktır. Oyun, yılbaşı bayramında gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan bir kızın başından geçenlerden esinlenerek hazırlanmıştır. Yılbaşı için hazırlanmış onlarca hediye arasından kayıp eşyaları bulmalı ve görevleri tamamlamalısınız. Maceraya doyabileceğiniz ve eşsiz deneyimler kazanabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde binlerce kayıp nesne ve birçok şüpheli karakter yer almaktadır. Ayrıca farklı bölgelerde onlarca ipucu bulunmaktadır. İpuçlarına ulaşmak için çeşitli bulamacalar çözebilir ve eşleştirmeler yapabilirsiniz.

Macera oyunları arasında yer alan ve geniş bir kitleye hitap eden Christmas Stories: The Gift of the Magi, kaliteli bir oyun olarak göze çarpıyor.