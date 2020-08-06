Cinema Tycoon

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Kendi film imparatorluğunuzu yaratın ve film endüstrisinde kral olun. Çizgi film veya macera filmleri oluşturarak ve satarak sıfırdan başlayın ardından daha fazla stüdyo satın alın ve büyük zamanlı yönetmenler kiralayın. İmparatorluğunuzu inşa etmek ve küçük sinemanızı dünyanın en büyüklerinden birine dönüştürmek için önemli yönetim kararları alın.

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