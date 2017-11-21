City Vandal - Spray & Run (Vandal Şehri - Spreyle Boya ve Koşa), kopyacı kişiliğiyle tanıdığımız Tom’un yeni maceralarını konu alan reflekslere dayalı eğlenceli bir mobil oyun. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan yeni Kopyacı Tom oyununda New York şehrinin dört bir yanını spreyle boyuyoruz. Grafitti çalışması yaparken etrafta gezinen polislere yakalanmadan işi bitirmemiz gerekiyor.

Mobil platformun sevilen oyunlarından Cheating Tom Türkçe adıyla Kopyacı Tom’un yenisinde punkçı rolünü üstleniyoruz. Okuldan sonra kaykayımızla şehri turlayıp grafitti çalışıyoruz. Metro istasyonlarında oturma bölümleri, park eden araçların üzerleri, oyun alanlarında duvarlar ve daha nice yerde spreyimizle boyama çalışması yapıyoruz. Ancak boyama esnasında çok dikkatli olmamız gerekiyor. En ufak dalgınlığımızda polislere yakalanabiliriz. Gözcü polisler karakterimiz seviye atladıkça daha da akıllanıyorlar, onlara görünmeden grafitiyi bitirmek son derece zor oluyor.