Klasik RTS oyunlarını oynamayı seviyor msunuz? Tamamen yeni mobil strateji oyunu Clash of Legions'ı seveceğinizden emin olabilirsiniz: Birimleri kiralayın, kaynakları toplayın ve bir üs oluşturun. Birliklerine savaş alanında komuta et, yeteneklerini kullan ve düşman büyülerini ustaca atlat.

Savaş stratejinizi önceden planlayın, sağlam bir büyü kitabı ile desteklenen durdurulamaz ordu toplayın ve herkese saygılı olmanız gerektiğini göstermek için birçok çarpıcı konumdan birini seçin. Üssünü inşa et, kaynakları çıkar veya doğrudan savaşa dal.

Güçlü destek sistemi işleri her zaman kolaylaştırır, bu nedenle yüksek ve alçaklarınızı arkadaşlarınızla paylaştığınızdan emin olun.

Arkadaş ekleyin, oyun içi sesli sohbeti kullanarak konuşun veya geleneksel metin sohbetine sadık kalın. Çıkartma gönderin, yeni duygular gösterin veya kendi klanınızı oluşturun. Clash of Legions efsanesi ol ve fantastik savaşın başlamasına izin ver!