Clean Up 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz harika bir oyun olarak nitelendirebileceğim Clean Up 3D oyununda her şeyi temizliyor ve puanlar kazanıyorsunuz. Her şeyi temizleyerek ilerleyebileceğiniz oyunda süpürgenizi geliştirerek daha fazla puan kazanıyor ve daha fazla alanı temizleyebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Clean Up 3D, basit ve bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çekiyor. Renkli görsellerin yer aldığı oyunda her şeyi temizleyerek ilerliyorsunuz. Sürükleyici atmosferiyle de Clean Up 3D sizlerl bekliyor.

Clean Up 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.