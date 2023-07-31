Anker eufy Clean Match V1 Ultra Dikey Süpürge Özellikleri ve Fiyatı

Şarjlı dikey süpürgelerin popüleritesi hala sürüyor. Anker yeni dikey şarjlı süpürge modeliyle dikey süpürge almak isteyenlere yenilikçi bir alternatif sunuyor. Anker eufy Clean Mach V1 Ultra, teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor.

Farklı niteliklere sahip yüzeylerde maksimum hijyen sağlamak üzere tasarlanan dikey süpürgenin yüksek emiş gücü, kolay temizlenebilir olması ve dijital ekran özellikleri öne çıkıyor.

İşte, Anker eufy Clean Match V1 dikey süpürgenin özellikleri ve fiyatı hakkındaki tüm detaylar!

Anker Eufy Clean Match V1 Ultra Dikey Süpürge Özellikleri

Çok fonksiyonlu tasarımı sayesinde hem süpürme hem de silme işlemi için kullanılabiliyor.

Islak ve kuru lekeleri yok etme özelliğine sahip. Sıcak buhar özelliği sayesinde lekeleri başarıyla ortadan kaldırıyor.

TÜV Rheinland sertifikasına sahip. Sıcak buhar ve sulu ozon sayesinde mikropları %100’e yakın oranda temizliyor.

Sulu ozon teknolojisi hem mikrop hem de kokuları yok etmede etkili oluyor. %99.9’luk bir performans sergileyen dikey süpürgenin bu özelliği ‘Eco-Clean Ozone’ olarak isimlendiriliyor.

‘Always Clean Mop’ adı verilen özellik sayesinde temizlik sırasında kendini temizleyen cihaz zemine zarar vermiyor.

Temizlik işlemini tamamladıktan sonra ‘otomatik temizleme’ modunu seçtiğinizde cihazda bulunan mop temizlik sıvısı ile yıkanıyor. Ayrıca cihazda kullanılan ozon teknolojisi de mikropları yok edip kötü kokuları ortadan kaldırıyor. Otomatik temizlemenin ardından cihazı kurutmak için sıcak hava dolaşımı sağlanıyor. Bu özellik ‘üçlü otomatik temizleme sistemi’ olarak adlandırılıyor.

Tesla kapakçıkları su ile deterjanlı solüsyonun temizliğe uygun oranda karıştırılmasını ve 30 gün boyunca kullanılabilir şekilde saklanmasını sağlıyor.

168999 Pa ultra güçlü emiş özelliğine sahip olan cihaz her türlü zemini derinlemesine temizlemeyi başarıyor.

Cihaz üstünde bir adet LCD ekran bulunuyor. Bu ekrandan temizlik süreci, durumu ve cihazın tanımladığı hatalar görüntülenebiliyor.

Tek elle kullanılabilen cihaz özellikle çeyiz hazırlığı yapanlar ve yeni evli çiftler tarafından tercih ediliyor.

Ek olarak ürünün kutu içeriğinde silindir fırça, şarj istasyonu, kireç çözme solüsyonu, temizleme aracı ve ek bir filtre bulunuyor.

Anker Eufy Clean Match V1 Ultra Dikey Süpürge Fiyatı

Anker eufy Clean Match V1 Ultra’nın fiyatı yurtdışında 700 dolar olarak biliniyor. Türkiye’de ise güncel dolar kuruna göre hesapladığımızda vergisiz fiyat 19 bin TL civarında oluyor. Vergiler eklendiğinde ise Anker eufy Clean Match V1 Ultra dikey süpürgenin yaklaşık fiyatı 29.990 TL olarak belirtiliyor.