CoinATMRadar uygulaması bulunduğunuz çevredeki Bitcoin ATM’lerini iOS cihazlarınız üzerinden görebilmenizi sağlıyor.

Değeri her geçen gün artan dijital para birimi Bitcoin, dünya genelinde oldukça popüler hale gelmiş durumda. Bunun yanında, şu an için 56 ülkede 1400’ü aşkın Bitcoin ATM’si bulunuyor ve bu sayı her gün artmaya devam ediyor. Eğer siz de yeterince Bitcoin’e sahipseniz ve nakit ihtiyacınız varsa, bu ATM’leri kullanarak dijital paranızı nakite çevirebiliyorsunuz.