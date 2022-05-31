Kaldıraç Nedir? Kaldıraçlı İşlem Ne Demek?

Finanstaki kaldıraç sistemi forex yatırımcıları tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Yatırımcılara teminat miktarına oranla standart bir işleme göre daha yüksek kâr elde etme olanağı sunmasından dolayı cazip bir yöntem. Peki kaldıraç ne demek? Bu içerik kapsamında "Kaldıraç nedir?" sorusunun cevabını detaylı olarak ele alıyoruz.

Kaldıraç Sistemi Nedir?

Yatırımcıların az sermeyayle büyük hacimli işlemler yapabilmesine olanak tanıyan sisteme kaldıraç denir. Bir forex işleminde x katı kaldıraç kullanıldığında açılan pozisyon ve kaldıraç büyüklüğüne göre kâr-zarar durumu teminat miktarına eklenir veya bu miktardan çıkarılır. Kaldıraç ne kadar yüksekse işlem hacmi de o oranda artar. Buna bağlı olarak işlem sonundaki kâr-zarar miktarı da o kadar büyük olacaktır.

Örneğin elinizdeki parayla (bir kısmı teminat olarak yatırılacak şekilde) 4 katı kaldıraç kullanarak bir döviz veya hisse senedi satın aldınız. Bu hisse senedinin fiyatı yükseldiğinde alacağınız kâr 4 katına çıkacağı gibi, aynı hisse senedinin düşmesi durumunda teminat miktarınızdan düşülecek tutar da 4 kat fazla olacaktır. Yani hisseler değer kaybederse, sistemden ödünç aldığınız paranın zararını sisteme geri ödemek durumundasınız.

Buradan da anlaşılacağı gibi yapacağınız kaldıraçlı işlemler mantıklı ve ölçülü bir şekilde kullanılmazsa yüksek miktarda zarara da uğrayabilirsiniz. O yüzden riskleri iyi değerlendirilmeli ve işlem açarken kaldıraç büyüklüğünü buna göre belirlemelisiniz. Döviz, borsa, kripto para gibi birçok yatırım aracında kaldıraç kullanabilirsiniz. Kaldıraçlı işlem açabileceğiniz yatırım araçlardan kısaca bahsedelim.

Borsada Kaldıraç Nedir?

Kaldıraç sistemi borsa yatırımcısı için günlük işlemlerin bir parçasıdır. Az bir sermaye ve güçlü bir yatırım stratejisiyle büyük kazançlar elde etmek kaldıraç sayesinde mümkün olabiliyor. Forex yatırım araçlarını kullanarak aldığınız hisselerden, kaldıraçsız olarak elde edebileceğinizin üstünde bir oranda getiri sağlayabilir, BIST-30 ve BIST-100 endeksleri üzerinden VİOP işlemleri yapabilirsiniz.

Yalnız unutmayın ki yanlış pozisyonda bulunmanız süreci tam tersine çevirerek elinizdeki bütün sermayeyi kaybetmenize de sebep olabilir. Zira bir hisse senedinin fiyatının yükselişi veya düşüşü konusunda teorik olarak herhangi bir sınır bulunmuyor. Dolayısıyla kaldıraç sistemini devreye sokmak için tüm parametreleri değerlendirerek hareket etmelisiniz.

Kripto Para Kaldıraç Nedir?

Kaldıraç kripro para borsasında da sıkça kullanan bir sistemdir. Kaldıraç sisteminde long ve short olmak üzere iki tür işlem açma opsiyonu bulunur. Yatırılan kripto para uzun vadede yükseleceği zaman long işlem, kısa vadede düşeceği zaman ise short işlem açılır. Kaldıraçlı sistem diğer yatırım araçlarında olduğu gibi kripto para piyasasında da risklidir. Yüksek volatilite sebebiyle ani iniş ve çıkışları önceden değerlendirme noltasında dikkatli olmak gerekir.