Renkli topları eşleştirirken ve onları doğru tüplere yerleştirirken, maksimum memnuniyet düzeyi sunmak için tasarlanan yepyeni renkli toplara göz atın. Tonlarca yeni seviye ve dört farklı oyun modu ile dolu olan bu yeni bulmaca oyununda çok eğleneceksiniz.

Oyunun daha eğlenceli ve zorlu olmasını sağlamak için yeni kombinasyonlar ve renkli top kalıplarının kilidini açmak için puanınızı ve jetonlarınızı kullanın. Belirli bir zamanda tek bir seviyede birden fazla renk, desen ve tüpte ne kadar ileri gidebileceğinizi test edin.

Color Sort Puzzle eğlenceli ve bağımlılık yaratan bir bulmaca oyunudur. Aynı renkteki tüm toplar aynı tüpte kalana kadar tüplerdeki renkli topları sıralamaya çalışın. Beyin egzersiz için zorlu ama rahatlatıcı bir oyun olacak.

Color Sort Puzzle Özellikleri