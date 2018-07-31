Color Stairs, görsellerden de anlayacağınız üzere top zıplatma oyunu. Farklı renklere bürünen topu çift renkli platform üzerinde zıplatarak puan toplamaya çalıştığınız süper eğlenceli bir arcade oyun. Tek dokunuş kontrol sistemiyle her yerde rahatça oynayacağınız bu oyunla vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

İlk olarak Voodoo’nun yayınladığı, sonrasında el değiştiren renkli top arcade oyunu Color Stairs’de basamaklar üzerinde topu sektirmeye çalışıyorsunuz. Topun büründüğü renk neyse o basamağa basmanız gerekiyor tabii ki de; ancak bunu tutturmak epey zor. Topun rengiyle eşleşen basamaklar gelişigüzel boyanmış. Tüm dikkatinizi platforma vermeniz, reflekslerinizi konuşturmanız gerekiyor. Top suya düştüğünde farklı bir renge bürünüyor; bu da bir anlığına şaşırtabiliyor.

Color Stairs Özellikleri: