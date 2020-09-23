Color Widgets, iOS 14 ve üzeri çalıştıran iPhone’larda kullanılabilen widget uygulaması. Apple, iOS 14 final sürümünü yayınladıktan sonra App Store’da yükselişe geçen kişiselleştirme uygulamaları arasında. iPhone’unuzun ana ekranınızı özelleştirmek için widget (araç takımları) uygulaması arıyorsanız, Color Widgets’ın sunduğu ana ekran widget’larına göz atmanızı öneririm. Uygulama ücretsiz!

Color Widgets, şık widget’ları (araç takımlarını) doğrudan ana ekranınıza eklemenizi sağlıyor. Önceden hazırlanmış widget tasarımlarından birini seçebileceğiniz gibi kendi widget’larınızı da tasarlayabiliyorsunuz. Color Widgets, iPhone ana ekranını özelleştirmek ve şekillendirmek için mükemmeldir.

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