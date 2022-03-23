Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar neler? Bu yazıda görüntü tabanlı sosyal medya platformunda en fazla takipçiye sahip olan hesapları sıraladık. Bu hesapların neler olduğunu merak ediyorsanız hazırladığımız listeyi inceleyebilirsiniz.

İlk olarak 2010 yılının ekim ayında kullanıma sunulan Instagram isimli sosyal medya platformu, günümüzde oldukça büyük bir popülerliğe sahip. Dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından kullanılan hizmette bazı hesapların yüz milyonlarca takipçisi bulunuyor.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformundaki en fazla takipçiye sahip olan hesapları merak eden kullanıcılar "Instagram’da takipçi sayısını arttırmak i̇çin yapılabilecekler neler" sorusunu sorabilir. Bu yazıda kullanıcıların merak ettiği soruları yanıtladık.

Instagram’da En Çok Takipçisi Olan Hesaplar Neler?

Instagram: 484 milyon takipçi Cristiano Ronaldo: 416 milyon takipçi Kylie Jenner: 321 milyon takipçi Lionel Messi: 313 milyon takipçi Selena Gomez: 304,97 milyon takipçi Dwayne Johnson: 304,94 milyon takipçi Ariana Grande: 301 milyon takipçi Kim Kardashian: 293,95 milyon takipçi Beyonce: 244,58 milyon takipçi Khloe Kardashian: 227,66 milyon takipçi

1. Instagram Hesabının Kaç Takipçisi Var?

Instagram, görüntü tabanlı sosyal medya platformunda en fazla takipçi sayısına sahip olan hesap olma unvanı ile dikkat çekiyor. Şu anda 484 milyon takipçinin yer aldığı hesap üzerinden düzenli olarak çeşitli paylaşımlar yapılıyor.

Popüler sosyal medya platformunun resmi hesabının paylaştığı gönderiler, çok yüksek etkileşim oranları ile dikkatleri üzerinde topluyor. Öyle ki bazı paylaşımlar 2 milyondan fazla beğeni alıyor ve 87 bini aşkın yorum yapılıyor.

2. Cristiano Ronaldo Hesabının Kaç Takipçisi Var?

Dünyanın en başarılı futbolcularından bir tanesi olan Cristiano Ronaldo’nun sosyal medya hesabı 416 milyon takipçiye sahip. Şu anda Manchester United takımında forma giyen Portekizli futbolcu, özel hayatı ve kariyeri ile ilgili çeşitli paylaşımlar yapıyor. Yapılan paylaşımlar oldukça fazla etkileşim alıyor.

3. Kylie Jenner Hesabının Kaç Takipçisi Var?

Instagram’da en fazla takipçiye sahip olan üçüncü hesap Kylie Jenner’a ait. 24 yaşındaki Jenner’ın şu anda 321 milyon takipçisi bulunuyor. Özel hayatının yanı sıra Kylie Cosmetics isimli makyaj markasının ürünlerine ilişkin paylaşımlar da yapan Jenner’ın gönderileri milyonlarca beğeni alıyor.

4. Lionel Messi Hesabının Kaç Takipçisi Var?

Futbol konusunda elde ettiği başarılar ile adından sıkça söz ettiren Lionel Messi’nin görüntü tabanlı sosyal medya platformunda 313 milyon takipçisi mevcut. Kariyerine Paris Saint-Germain takımı ile devam eden Messi, hemen hemen herkes tarafından tanınan başarılı bir futbolcu.

5. Selena Gomez Hesabının Kaç Takipçisi Var?

Şarkıcı, tasarımcı, yapımcı ve oyuncu olan Selena Gomez’in sosyal medya hizmetinde 304,97 milyon takipçisi bulunuyor. 29 yaşındaki Gomez, dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından şarkıları ile tanınıyor. Gomez’in yaptığı paylaşımlar yüksek etkileşim alıyor.

6. Dwayne Johnson Hesabının Kaç Takipçisi Var?

Tüm dünyada The Rock lakabı ile bilinen Dwayne Johnson’ın hesabında 304,94 milyon takipçi yer alıyor. Eski profesyonel güreşçi ve eski Amerikan futbolu oyuncusu olan Johnson, kariyerine oyuncu ve yapımcı olarak devam ediyor. The Rock daha önce Red Notice, Jungle Cruise ve San Andreas gibi yapımlarda yer aldı.

7. Ariana Grande Hesabının Kaç Takipçisi Var?

Şarkıcı, söz yazarı, aktris ve iş insanı olan Ariana Grande, sosyal medya platformunda 301 milyon takipçiye sahip. 28 yaşındaki Grande, bu zamana kadar iki Grammy ödülü ve iki Billboard Müzik ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül alarak büyük bir başarının altına imza attı.

8. Kim Kardashian Hesabının Kaç Takipçisi Var?

Mankenlik, şarkıcılık, stilistlik dahil olmak üzere pek çok sektörde yer alan Kardashian, sahip olduğu takipçi sayısı ile listenin sekizinci sırasında konumlanıyor. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Kim Kardashian’ın Instagram hesabında 293,95 milyon takipçi bulunuyor.

9. Beyonce Hesabının Kaç Takipçisi Var?

40 yaşındaki başarılı şarkıcı Beyonce, sosyal medya hizmetinde 244,58 milyon takipçiye sahip. Tüm dünyada tanınan ABD’li şarkıcı, bu zamana kadar pek çok başarının altına imza attı. Şarkıcılığın yanı sıra seslendirme de yapan Beyonce, daha önce Epic ve The Lion King gibi yapımların seslendirme kadrosunda yer aldı.

10. Khloe Kardashian Hesabının Kaç Takipçisi Var?

Kim Kardashian’ın kardeşi olan Khloe Kardashian, sosyal medya hesabında 227,66 milyon takipçiye sahip. Instagram'ı aktif olarak kullanan 37 yaşındaki Khloe Kardashian, görüntü tabanlı sosyal medya platformu üzerinden düzenli olarak paylaşımlar yapıyor.

Instagram’da Takipçi Sayısını Arttırmak İçin Yapılabilecekler Neler?

Instagram biyografinizi düzenleyin.

Hashtag’leri doğru bir şekilde kullanın.

Düzenli bir şekilde paylaşım yapın.

Kaliteli görseller paylaşın.

Görsellerin üzerine kısa ve çekici yazılar ekleyin.

Doğru zamanlarda paylaşım yapın.

Tüm içerik türlerini kullanın.

Paylaşımlarınıza konum ekleyin.

Hesabınızın tanıtımını yapın.

Alanınızla ilgili kişileri takip edin.

Gün içerisinde en çok vakit geçirilen sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram’da takipçi sayısını arttırmak için uygulayabileceğiniz pek çok yöntem bulunuyor. Yukarıda bu yöntemlerin bazılarını sıraladık. Söz konusu yöntemlerin detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.

1. Instagram Biyografinizi Düzenleyin

Biyografi çok büyük bir öneme sahip çünkü kullanıcılar ziyaret ettiği profillerde ilk önce biyografi kısmına bakar. Bu sebepten ötürü kullanıcıların ilgisini çekmek ve takipçi sayısını arttırmak için biyografinizi düzenlemeniz gerekiyor. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak biyografi oluştururken nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

2. Hashtag’leri Doğru Bir Şekilde Kullanın

Sosyal medya platformunda paylaşım yaparken en yaygın hatalardan bir tanesi hashtag yani etiketlerin yanlış kullanılması. Instagram üzerinden video ya da fotoğraf paylaşırken çok sayıda etiket kullanmayın. Kullandığınız etiketlerin gönderi ile alakalı olmasına özen gösterin.

3. Düzenli Bir Şekilde Paylaşım Yapın

Kullanıcıların en sık yaptığı hatalar arasında düzenli paylaşım yapmamak da yer alıyor. Örneğin, bir kullanıcı bir gün paylaşım yapıp üç gün boyunca gönderi paylaşmıyor. Bu hata, içerik üreticisinin bir kitle oluşturmasını ve yeni takipçiler kazanmasını engeller. Eğer takipçi sayınızı arttırmak istiyorsanız istikrarlı bir şekilde paylaşım yapmanız gerekiyor.

4. Kaliteli Görseller Paylaşın

Paylaştığınız görsellerin kaliteli olmasına özen gösterin. Bu, popüler sosyal medya platformu üzerinden yaptığınız paylaşımların daha çok etkileşim olmasını sağlar. Bununla birlikte takipçi sayınızı da arttırabilirsiniz.

5. Görsellerin Üzerine Kısa ve Çekici Yazılar Ekleyin

Instagram üzerinden paylaşacağınız görsellerin üzerine yazı yazma imkânına sahipsiniz fakat bu konuda dikkatli olmalısınız. Görselin üzerine bir paragraf yazmak yerine farklı renk tonları kullanarak kısa ve çekici yazılar yazın. Konuya uygun emoji de kullanabilirsiniz. Böylelikle görselin çekiciliğini arttırabilirsiniz.

6. Doğru Zamanlarda Paylaşım Yapın

Yukarıda yer alan yöntemleri uyguladığınız halde paylaşımlarınız yeterince etkileşim almıyor mu? Gün içerisinde doğru zamanlarda paylaşım yapmaya özen gösterin. Yani kullanıcıların Instagram’ı yoğun olarak kullandığı saatlerde gönderi paylaşın.

7. Tüm İçerik Türlerini Kullanın

Popüler sosyal medya platformunda Reels ve Hikayeler gibi özellikler yer alıyor. Normal paylaşımların yanı sıra Reels ve Hikayeler özelliklerini kullanarak da içerik üretmeniz gerekiyor. Bu, takipçi sayınızın artmasına yardımcı olabilir.

TikTok benzeri bir özellik olan Reels üzerinden kısa videolar paylaşabilirsiniz. Çeşitli düzenleme araçları sayesinde videolarınızı etkileyici hale getirebilirsiniz. Hikayeler özelliğinde ise yapılan paylaşımlar 24 saat sonra otomatik olarak silinir. Bazı önemli hikayeleri profilinize sabitleyebilmeniz mümkün.

8. Paylaşımlarınıza Konum Ekleyin

Sosyal medya hesabınız üzerinden paylaşım yaparken konum eklemeye özen gösterin. Böylelikle kullanıcılar konum aracılığıyla da hesabınızı bulabilir. Bu durum, takipçi sayınızın artmasını mümkün hale getirebilir.

9. Hesabınızın Tanıtımını Yapın

Listede yer alan yöntemlere ek olarak hesabınızın tanıtımını da yapabilirsiniz. Böylece hesabınızı çok daha fazla kişinin görmesini sağlayabilirsiniz. Böylelikle profilinizi ziyaret eden kişiler, yaptığınız paylaşımlara bakabilir ve hesabınızı takip etmeye başlayabilir.

10. Alanınızla İlgili Kişileri Takip Edin

Instagram’da takipçi sayısını arttırmak i̇çin yapılabilecekler neler sorusunu soran kullanıcıların uygulayabileceği bir yöntem daha mevcut. Ürettiğiniz içeriklerle alakalı kullanıcıları takip edin. Yani yiyecek ile alakalı paylaşımlar yapıyorsanız yiyecek paylaşımı yapan popüler hesapları takip edebilirsiniz.

Bu yazı ile Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar neler sorusunu yanıtladık. Ayrıca sosyal medya hizmetinde takipçi sayısını arttıracak bazı yöntemleri açıkladık. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.