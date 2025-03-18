Valorant Crosshair Renk Kodları Neler? Nişangâh Kodu Nasıl Kullanılır?

Valorant crosshair renk kodları ile nişangâhı istediğiniz renk tonunda kullanabilirsiniz. Böylece daha iyi bir oyun deneyimi elde edersiniz.

Yiğit Ali Yalçın
Yiğit Ali Yalçın -

Valorant'ta crosshair ayarları oynanış açısından büyük önem taşır. Özellikle Valorant crosshair renk kodları ile oyuncular haritalara göre nişangâh rengini ayarlayabilir ve böylece daha iyi bir performans sergileyebilir.

Doğru renk seçimi, hedeflerinizi daha net görmenize ve hızlı tepki vermenize yardımcı olur. Bu rehberde Valorant oyununda nişangah renk kodlarının ne işe yaradığını, nasıl kullanılacağını ve popüler renk kodlarını paylaşacağız. İşte Valorant renk kodu hakkında merak edilen soruların yanıtı!

Valorant Renk Kodları Nedir, Ne İşe Yarar?

Ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan Valorant'ta crosshair'in yani nişangâhın rengi, oyun sırasında hedeflerinizi daha rahat görmenizi sağlar. Arka planla kontrast oluşturan bir renk seçmek, nişangâhın görünürlüğünü artırır. Bu sayede daha isabetli atışlar yapabilirsiniz.

Valorant'ta Crosshair Rengi Değiştirme Adımları

  • Ana menüdeki dişli çark simgesine tıklayarak "Ayarlar" menüsüne girin.
  • "Nişangah" sekmesini açın.
  • "Birincil" sekmesini görüntüleyin.
  • "Nişangah Rengi" kısmından renk kodunun üzerine tıklayın.
  • Kutucuğa istediğiniz rengin HEX kodunu girin.

Yukarıda yer alan adımları uygulayarak crosshair'in rengini değiştirebilirsiniz. Valorant crosshair kopyalama imkânı da sunuyor. Bu özellik sayesinde başka bir oyuncunun tercih ettiği nişangâhı kullanmaya başlayabilirsiniz.

En Popüler Valorant Crosshair Renk Kodları

Renk HEX Kodu Renk
Kırmızı #FF0000  
Turuncu #FFA500  
Sarı #FFFF00  
Yeşil #00FF00  
Mavi #0000FF  
Mor #660099  
Pembe #FFC0CB  
Siyah #000000  
Camgöbeği #00FFFF  
Kahverengi #964B00  
Lacivert #000080  
Turkuaz #30D5C8  
Menekşe #8B00FF  
Gri #808080  
Bej #F5F5DC  
Beyaz #FFFFFF  
Bordo #800000  
Limoni #FDE910  
Mercan #FF7F50  

Özel Renk Kodları Nasıl Bulunur?

  1. Google'da "renk seçici" şeklinde arama yapın.
  2. Çıkan renk paletinden istediğiniz rengi seçin.
  3. Rengin altında bulunan HEX kodunu kopyalayın.
  4. Valorant'a girin.
  5. Nişangâh rengi kısmına yapıştırın.

Hangi Haritada Hangi Renk Kodu Kullanılmalı?

Harita İsmi Crosshair Rengi Renk Kodu Renk
Ascent Açık mavi #00e0ff
 
Bind Gökyüzü mavisi #00a1ff
 
Breeze Camgöbeği #00ffdf
 
Fracture Koyu mavi #005bff
 
Haven Mavi #0078ff
 
Icebox Açık yeşil #2aff00
 
Lotus Gün batımı turuncusu #FF6347
 
Pearl Kırmızı #ff1d00
 
Split Camgöbeği #00ffdf
 
Sunset Beyaz #FFFFFF
 

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Online tabanlı popüler FPS oyununu oynamaya yeni başlayan ve en iyi Valorant karakterleri hangileri sorusunun yanıtını merak edenler için rehber hazırladık.

Valorant'ta hangi renk kodunu tercih ediyorsunuz? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

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