Valorant Crosshair Renk Kodları Neler? Nişangâh Kodu Nasıl Kullanılır?
Valorant crosshair renk kodları ile nişangâhı istediğiniz renk tonunda kullanabilirsiniz. Böylece daha iyi bir oyun deneyimi elde edersiniz.
Valorant'ta crosshair ayarları oynanış açısından büyük önem taşır. Özellikle Valorant crosshair renk kodları ile oyuncular haritalara göre nişangâh rengini ayarlayabilir ve böylece daha iyi bir performans sergileyebilir.
Doğru renk seçimi, hedeflerinizi daha net görmenize ve hızlı tepki vermenize yardımcı olur. Bu rehberde Valorant oyununda nişangah renk kodlarının ne işe yaradığını, nasıl kullanılacağını ve popüler renk kodlarını paylaşacağız. İşte Valorant renk kodu hakkında merak edilen soruların yanıtı!
Valorant Renk Kodları Nedir, Ne İşe Yarar?
Ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan Valorant'ta crosshair'in yani nişangâhın rengi, oyun sırasında hedeflerinizi daha rahat görmenizi sağlar. Arka planla kontrast oluşturan bir renk seçmek, nişangâhın görünürlüğünü artırır. Bu sayede daha isabetli atışlar yapabilirsiniz.
Valorant'ta Crosshair Rengi Değiştirme Adımları
- Ana menüdeki dişli çark simgesine tıklayarak "Ayarlar" menüsüne girin.
- "Nişangah" sekmesini açın.
- "Birincil" sekmesini görüntüleyin.
- "Nişangah Rengi" kısmından renk kodunun üzerine tıklayın.
- Kutucuğa istediğiniz rengin HEX kodunu girin.
Yukarıda yer alan adımları uygulayarak crosshair'in rengini değiştirebilirsiniz. Valorant crosshair kopyalama imkânı da sunuyor. Bu özellik sayesinde başka bir oyuncunun tercih ettiği nişangâhı kullanmaya başlayabilirsiniz.
En Popüler Valorant Crosshair Renk Kodları
|Renk
|HEX Kodu
|Renk
|Kırmızı
|#FF0000
|Turuncu
|#FFA500
|Sarı
|#FFFF00
|Yeşil
|#00FF00
|Mavi
|#0000FF
|Mor
|#660099
|Pembe
|#FFC0CB
|Siyah
|#000000
|Camgöbeği
|#00FFFF
|Kahverengi
|#964B00
|Lacivert
|#000080
|Turkuaz
|#30D5C8
|Menekşe
|#8B00FF
|Gri
|#808080
|Bej
|#F5F5DC
|Beyaz
|#FFFFFF
|Bordo
|#800000
|Limoni
|#FDE910
|Mercan
|#FF7F50
Özel Renk Kodları Nasıl Bulunur?
- Google'da "renk seçici" şeklinde arama yapın.
- Çıkan renk paletinden istediğiniz rengi seçin.
- Rengin altında bulunan HEX kodunu kopyalayın.
- Valorant'a girin.
- Nişangâh rengi kısmına yapıştırın.
Hangi Haritada Hangi Renk Kodu Kullanılmalı?
|Harita İsmi
|Crosshair Rengi
|Renk Kodu
|Renk
|Ascent
|Açık mavi
|#00e0ff
|
|Bind
|Gökyüzü mavisi
|#00a1ff
|
|Breeze
|Camgöbeği
|#00ffdf
|
|Fracture
|Koyu mavi
|#005bff
|
|Haven
|Mavi
|#0078ff
|
|Icebox
|Açık yeşil
|#2aff00
|
|Lotus
|Gün batımı turuncusu
|#FF6347
|
|Pearl
|Kırmızı
|#ff1d00
|
|Split
|Camgöbeği
|#00ffdf
|
|Sunset
|Beyaz
|#FFFFFF
|
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