.Connect., iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve sürükleyici bir bulmaca oyunu olarak dikkatimizi çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olan .Connect., renkli görselleri ve zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Renkli blokları bir araya getirerek bölümleri tamamlamanız gereken oyunda rahatlatıcı ve sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. .Connect., mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. .Connect., ayrıca arkadaşlarınıza da meydan okumanıza olanak sağlıyor. Zaman geçirmek için birebir olan .Connect oyununu kaçırmayın. Bu tarz oyunları oynamayı seviyosanız beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda tek yapmanız gereken kutuları hareket ettirerek uygun yerlerin yerleştirmek ve bölümü tamamlamak.

.Connect. oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

​