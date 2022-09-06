VKontakte (VK) Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Genel olarak VK hesap silme işlemi Rusya merkezli uygulamanın Türkiye’de çok bilinmemesinden kaynaklı olarak yapılıyor. Facebook’a benzer kullanımı olan VKontakte uygulamasının Türkiye’de çok kullanıcısı yok. Bu sebeple uygulamayı cihazlarına yükleyip hesap açanlar belirli süreden sonra hesabını silmek isteyebiliyor. Bizde VKontakte platformunda hesabın nasıl silineceğinden kısaca bahsedeceğiz.

Rusya’nın en popüler sosyal medya platformu VKontakte platformunda oluşturulan hesaplar hem bilgisayar hem de telefon üzerinden silinebiliyor. Yalnız VK hesap silme işleminden önce mutlaka platformdaki verileri cihaza indirmeniz gerekiyor. Böylelikle hesap kalıcı olarak silindiğinde verilerinde kaybolması engellenmiş olur.

VKontakte (VK) Üzerindeki Verilerin İndirilmesi

VK hesap silme işlemini yapmadan ilk hesabın içindeki verileri cihazınıza indirebilirsiniz. VKontakte veri indirme işlemi için link üzerine tıklayıp sayfanın en altında yer alan düğmeye basınız. Fakat VKontakte uygulaması, kullanım süresince oluşturulan; video ile müziklerin indirilmesi imkansızdır. Sosyal medya platformlarında yer alan dosyalanın dışarıya aktarımını sağlayan çok sayıda uzantı ile uygulama vardır. Onları kullanarak verileri cihaza indirmek mümkün. Ancak bu tür uygulamaların güvenilir olup olmadığı soru işaretidir. VK hesabından cihaza indirilebilecek verileri şöyle sıralayabiliriz;

Gönderiler,

Kişisel yazışmalar,

Beğenilen, yer işaretlerine eklenen not, fotoğraf, gönderi, ürün ve video bağlantıları,

Hesap üzerinde yapılan “oturum açma, ödeme, engelleme ve transfer” vb. işlemler,

Profil bilgileri,

Fotoğraflar,

Arkadaş listeleri, takip edilen topluluk ve kişiler,

Hediyeler,

VKontakte platformunda arşivin oluşturulması birkaç gün sürer. Bundan dolayı verilerin indirilip hesap silmenin hızlı şekilde yapılması gerekir. VKontakte platformu yönetimi tarafından kullanıcıya yedekleme bağlantısının olduğu bir mesaj gönderilir. VKontakte’de arşiv sadece bir hafta indirilir. Bu nedenle arşivin anında kaydedilmesi daha doğru olur.

Telefondan VK Hesap Silme Nasıl Yapılır?

VK hesap silme mobil işlemleri için birkaç adımın takip edilmesi gerekiyor. VKontakte telefondan hesap silme işlemlerini şöyle sıralayabiliriz;

İlk olarak ekranın sağındaki altkısımda yer alan üç çubuk butonuna tıklanır.

Sağ üstteki “Ayarlarım” sekmesine dokunulur.

Ekrandaki seçenekler içinden “Oturum” seçilir.

Sayfanın altındaki “Sayfanızı buradan silebilirsiniz” seçeneğine basılır.

“Profil Sil” seçeneği üzerine tıklanır. Böylelikle VK hesabı telefon üzerinden silinmiş olur.

Bilgisayardan VK Hesap Silme Nasıl Yapılır?

VKontakte platformundan hesap silmek için ilk olarak hesaba girişin sağlanması gerekir. Bilgisayardan VK hesabına giriş yapılmasının ardından aşağıda belirtilen adımlar takip edilmelidir;

Ana sayfanın sağ üst köşesindeki ismin üzerine tıklanır. İsmin üzerine tıklanmasının ardından kullanıcının karşısına bir pencere çıkar. Bu pencere üzerinden “Ayarlar” kısmına tıklanır.

Genel ayarlar seçeneği üzerinden sayfanın alt taraflarındaki “Sayfanızı buradan silebilirsiniz” yazısı üzerinde bulunan “Buradan” sekmesine basılır.

Kullanıcının karşısına çıkan sayfada hesabın neden silinmek istendiğine dair soru sorulur. Kullanıcı istemezse bu soruya yanıt vermeyebilir. VKontakte yetkilileri bu sorunun cevaplanması gerekiyor diye bir zorunluluk koymamıştır. Eğer kullanıcıyı rahat eden bir durum varsa onu belirtirse platform yetkilileri de onla ilgili hemen çalışmalara başlar.

Yukarıdaki adımlardan sonra “Profil Sil” butonuna tıklanmalıdır.

Kullanıcın karşısına “Profil Sil” butonuna bastıktan sonra bir ekran çıkar. VK hesabının silinmesi için 210 gün sürenin geçmesi belirtilir. 210 günlük sürede hesap tamamen silinmiyor. Kullanıcı hesabına 210 gün içinde yeniden giriş yapabilir. 210 günlük süre zarfında hesaba giriş yapıldığında hesap yeniden aktifleşir.

VK Connect Hesap Silme Nasıl Yapılır?

VK hesap silme işlemini yukarıda hem telefon hem de bilgisayar üzerinden nasıl yapıldığını detaylı anlattık. Aynı zamanda VK Connect hesap silme işlemi de çok merak ediliyor. VK Connect hesabı; Mail.ru ve VKontakte grup hizmetlerinde ortak kullanılan hesap olarak biliniyor. VK Connect hesabında kullanıcılar; ödeme, yemek siparişi vb. pek işlemi yapabiliyor.

VK Connect hesap silme işlemi şu şekilde gerçekleşir;

Sağ üst köşede kullanıcının ismi yazılıdır. İsmin üzerine tıklanarak “Yardım” butonundan ilerlenir.

Ekranın altında VK Connect bölümünden “How do I delete a VK Connect account” yazısına basılır.

Ekrana bir sayfa gelecek. Ekrana gelen sayfada “This link” sekmesi üzerine tıklanır.

Sol sekmede bulunan “Güvenlik ve giriş” bölümüne basılıp sayfanın altına geçilir.

“VK Connect profilin silinmesi” butonuna tıklanıp diğer adıma geçilir.

Ekrana profilin silinmesine dair bir görüntü gelir. “Profili Sil” butonuna basıldığında VK Connect hesabıyla beraber onun kullanılmasıyla giriş yapılan servislerin üzerindeki verilerde silinir. Hesap tamamen 7 ay sonra silinir.

Yazımızda “VKontakte (VK) hesap silme nasıl yapılır” konusundan bahsettik. Dilerseniz “VK Sitesi Nedir, Nasıl Kullanılır” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.