Cooking Frenzy

Kıymetli bir dünya mutfakları albümü uzun süre önce parçalanıp dünyanın çeşitli ülkelerine dağıldı. Tüm üst düzey koleksiyonerler, gurmeler ve çılgın şefler kayıp kartların ve parçaların peşine düştü. Bazı restoranların parçaları mutfaklarında sakladıkları ve yemek görevlerini tamamlayanlara ödül olarak verdikleri söyleniyor. Bunları bulabilir misin?

Tutkulu bir şef olarak bu görevlere sen de davetlisin. Artık albümü tekrar tamamlamak senin de elinde. Hedef mutfaklara ulaşmak için doğru malzemeleri ekle. Yemeklerin yanmasını engellemek için yemeği ocaktan vaktinde indir.

Hazine kutularını açarak özgün kartları topla. Nadir kartları bularak birbirinden güzel koleksiyonlar yap. İmza koleksiyonlarının kıymetli ödüllerini topla. Tüm restoranlarda gurmelere layık ziyafetler ver. Müthiş bir şöhret ve servet kazanırken dünya çapında yemek ustası ol.