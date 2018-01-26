İnek ve domuzun birlikte yaşadığı bir köy artık yaşanamayacak hale gelmiştir. Yanardağlar köyü alev altına aldığı için köyden kaçan inek ve domuzun macerasına tanıklık etmeye hazır mısınız? Artık i nek domuz ve insanla yeni dünyaya geçme zamanı.

İki ayrı karakteri yönetebildiğiniz oyunda, ineğin ve domuzun farklı özellikleri bulunuyor. Örneğin; i nek duvarları kırar, domuz zararları olan gıdaları yer. Köylü insanlar ise kullanılabilecek malları toplar ve işler. Yani yeni bir hayata alışmanız gereken oyunda ne kadar çok ineğe ve domuza sahip olursanız sizin için iyi olacaktır. Bu sebepten dolayı mümkün olduğunca seyahat edin ve para ve mücevher toplayın.

Cow Pig Run Özellikleri