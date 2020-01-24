Crush City Idle oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Yok etmeyi sevenler ekran başına! Şehri yok etmek için programlanmış bir testere... Altın kazandıkça mutlu olan testereye istediğini vermeye hazır mısın?

Şehrin çok farklı yerlerini dolaşarak renkli yerlerde Crush City Idle oyununu oynayabilirsin. Bu büyülü atmosferde senin de oyuna kapılıp çok eğleneceğini düşünüyorum. Ayrıca silahınızın gücünü kazandığınız altınlar sayesinde yükseltebilir ve daha iyi performanslar sergileyebilirsiniz. Kazandığınız her oyun size dünyanın diğer yerlerinde oynama imkanı sağlayacaktır. Bu sayede dünyanın en zengini olma yolunda adımlarını atabilirsin.

Modern şehirlerden tutun ki havalimanından köylere kadar bir çok mekanda oynayabileceğiniz efsane bir oyun. Eğlencenin doruklarını yaşamaya hazır ol. Yok etmeye hazırsan sen de bu maceraya katıl. Hemen indir ve oynamaya başla.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.