Cubriko, Ketchapp’ın refleksleri ölçen küp oyunu. Dört bir yanı tuzaklarla çevrili dikey platformda tepe noktaya çıkma mücadelesi verdiğiniz oyunda yüksek puan bir yana puan almak için hızın yanında odaklanma gücünüzü açığa çıkarmanız gerekiyor. iOS tarafında da ücretsiz indirilebilir olan arcade oyunu, hız ve dikkat ölçen zorlu mobil oyun severlere tavsiye ederim.

Basit ancak çekici görsellerle süslenmiş, zorluğunu başlangıçta hissettiren ancak bağımlılık yaratıcı bir küp oyunu ile karşımızda Ketchapp. Oyunda ilerlemek için yapmanız gereken şey oldukça basit; Ekranın sağ sol yanına dokunarak engelleri atlamak lakin farklı formda tuzakları aşarken görevleri de tamamlamanız gerekiyor. Zorlu 40 görev, 80 challenge sizi bekliyor.