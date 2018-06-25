Nükleer bombaların patladığı ve adeta kıyametin döndüğü bu dünyada hayatta kalmayı başarabilecek misin? Araştır, öğren ve yeni karakterlerle tanış. Unutma radyasyon, açlık ve hastalık her yerde. Bunlardan uzak dur ve yeni bölgeleri keşfetmeye başla.

Radyasyon, açlık ve hastalık her yerdedir. Nükleer savaştan sonra tüm ülkeyi geçip aileni kurtarmak zorundasın. Canlılar mı, yoksa radyasyon ve ölümcül virüs onlara ulaşmış mı? Kıyametin sırrını açığa çıkarın ve 1980'lerde SSCB'nin büyük topraklarında yürürken anılarınızı yeniden kazanın.

Hayatta kalmak için heyecan verici görevler ve yardımcı müttefikler de yer alıyor. Bunlarla birlik olmayı deneyebilirsini. Ayrıca değişen mevsimler, SSCB'nin büyük haritası ve 2.700'den fazla farklı şehir ve kasaba bulunuyor. Ormanda hayatta kalın ve hayvanları avlayın, ama dikkatli olun çünkü sıçanlar bile sizi ciddi şekilde yaralayabilir. Zombi oyunlarının vahşi doğasını keşfedin!

Day R Survival Özellikleri