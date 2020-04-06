Devil Hunter: Eternal War

Dev Roc ile Koca Goriller arasındaki savaş tam anlamıyla bir kabustu. Bu antik savaşın bitmesiyle iki hegemon, toplumun hafızasından zamanla kayboldu ve böylelikle Üç Krallık için yeni bir sayfa açılmış oldu.

Koca Goril'in kükreyişi, cennette ve cihanda duyuluyor, Dev Roc Efsanesini bitirmeye ant içtiğini haykırıyor. Bugün dünyada iyiler ve kötüler birbirine karışmış durumda; Ölümsüzler ve şeytanlar. Bugünün Üç krallığını gelecekte ne bekliyor?

Lonca üyelerinle birlikte belirleyeceğin planlar, senin amansız savaşlardaki kaderini belirleyecek. Savaş alınında kan gövdeyi gödürürken loncana yakışır şekilde onurunla savaş. Gelecek günler, önceden bildirilmiş bin yıllık barış dönemi olacak mı? Yoksa canavarın üstünlüğünün şafağı mı yaklaşıyor?